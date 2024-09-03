Новая Зеландия утраивает въездной налог для туристов

Островное государство обосновывает увеличение въездного сбора дальнейшими расходами, которые вызывают туристы.

Пишет УНН со ссылкой на DER SPIEGEL.

Новая Зеландия объявила о значительном увеличении налога на въезд в страну для иностранных туристов.

Вместо нынешних 35 новозеландских долларов (20 евро) «Международный сбор на охрану природы и туризм» (IVL) с 1 октября будет стоить 100 новозеландских долларов (56 евро).

Указывается, что Новая Зеландия имеет дело с чрезмерным туризмом, что приводит к негативному воздействию на природную среду и инфраструктуру, которая подвергается испытанию большим количеством людей.

Справка

Сбор в 35 долларов США был введен в июле 2019 года, но этого было недостаточно, чтобы покрыть расходы, связанные с таким количеством посетителей.

Ассоциация туризма против повышения сбора

В то же время Ассоциация индустрии туризма Новой Зеландии повторяет, что повышение налога оттолкнет туристов, особенно потому, что сектор, который когда-то был основным источником дохода страны, еще не оправился после строгого закрытия границ во время пандемии.

Восстановление туризма в Новой Зеландии отстает от остального мира, и повышение налогов еще больше подорвет нашу глобальную конкурентоспособность - подчеркивает Ребекка Ингрэм, генеральный директор ассоциации.

Дополнение

Новая Зеландия на самом деле хочет снова стимулировать туризм.

Международный туризм играет чрезвычайно важную роль в экономике Новой Зеландии - сказал министр туризма Мэтт Дуси.

Однако он также влечет за собой высокие расходы для местных общин, «включая дополнительное давление на региональную инфраструктуру и более высокие расходы на обслуживание и содержание наших природных заповедников».

Напомним

Температура моря в Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, втрое превысив среднемировой показатель в одном регионе.

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