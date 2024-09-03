Новая Зеландия утраивает въездной налог для туристов
Киев • УНН
С 1 октября въездной сбор для иностранных туристов в Новой Зеландии вырастет с 20 до 56 евро. Власти объясняют это необходимостью покрыть расходы на инфраструктуру и охрану природы из-за чрезмерного туризма.
Островное государство обосновывает увеличение въездного сбора дальнейшими расходами, которые вызывают туристы.
Пишет УНН со ссылкой на DER SPIEGEL.
Новая Зеландия объявила о значительном увеличении налога на въезд в страну для иностранных туристов.
Вместо нынешних 35 новозеландских долларов (20 евро) «Международный сбор на охрану природы и туризм» (IVL) с 1 октября будет стоить 100 новозеландских долларов (56 евро).
Указывается, что Новая Зеландия имеет дело с чрезмерным туризмом, что приводит к негативному воздействию на природную среду и инфраструктуру, которая подвергается испытанию большим количеством людей.
Справка
Сбор в 35 долларов США был введен в июле 2019 года, но этого было недостаточно, чтобы покрыть расходы, связанные с таким количеством посетителей.
Ассоциация туризма против повышения сбора
В то же время Ассоциация индустрии туризма Новой Зеландии повторяет, что повышение налога оттолкнет туристов, особенно потому, что сектор, который когда-то был основным источником дохода страны, еще не оправился после строгого закрытия границ во время пандемии.
Восстановление туризма в Новой Зеландии отстает от остального мира, и повышение налогов еще больше подорвет нашу глобальную конкурентоспособность
Дополнение
Новая Зеландия на самом деле хочет снова стимулировать туризм.
Международный туризм играет чрезвычайно важную роль в экономике Новой Зеландии
Однако он также влечет за собой высокие расходы для местных общин, «включая дополнительное давление на региональную инфраструктуру и более высокие расходы на обслуживание и содержание наших природных заповедников».
Напомним
Температура моря в Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, втрое превысив среднемировой показатель в одном регионе.
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