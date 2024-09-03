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Нова Зеландія потроює в'їзний податок для туристів

Нова Зеландія потроює в'їзний податок для туристів

Київ • УНН

 • 16225 перегляди

З 1 жовтня в'їзний збір для іноземних туристів у Новій Зеландії зросте з 20 до 56 євро. Влада пояснює це необхідністю покрити витрати на інфраструктуру та охорону природи через надмірний туризм.

Острівна держава обґрунтовує збільшення в'їзного збору подальшими витратами, які спричиняють туристи.

Пише УНН із посиланням на DER SPIEGEL.

Нова Зеландія оголосила про значне збільшення податку на в’їзд до країни для іноземних туристів.

Замість нинішніх 35 новозеландських доларів (20 євро) "Міжнародний збір на охорону природи і туризм" (IVL) з 1 жовтня коштуватиме 100 новозеландських доларів (56 євро).

Вказується, що Нова Зеландія має справу з надмірним туризмом, що призводить до негативного впливу на природне середовище та інфраструктуру, що піддається випробуванню великою кількістю людей.

Довідка

Збір у 35 доларів США було введено в липні 2019 року, але цього було недостатньо, щоб покрити витрати, пов’язані з такою кількістю відвідувачів.

Асоціація туризму проти підвищення збору

Водночас Асоціація індустрії туризму Нової Зеландії повторює, що підвищення податку відштовхне туристів, особливо тому, що сектор, який колись був основним джерелом доходу країни, ще не оговтався після суворого закриття кордонів під час пандемії.

Відновлення туризму в Новій Зеландії відстає від решти світу, і підвищення податків ще більше підірве нашу глобальну конкурентоспроможність

- підкреслює Ребекка Інгрем, генеральний директор асоціації.
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Доповнення

 Нова Зеландія насправді хоче знову стимулювати туризм.

Міжнародний туризм відіграє надзвичайно важливу роль в економіці Нової Зеландії

 - сказав міністр туризму Метт Дусі.

Однак він також тягне за собою високі витрати для місцевих громад, "включаючи додатковий тиск на регіональну інфраструктуру та вищі витрати на обслуговування та утримання наших природних заповідників".

Нагадаємо

Температура моря в Новій Зеландії досягла рекордно високих значень, втричі перевищивши середньосвітовий показник в одному регіоні.

Король маорі Нової Зеландії помер після 18 років правління30.08.24, 14:12 • 12863 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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