Король маорі Нової Зеландії помер після 18 років правління

Король маорі Кіінгі Тухейтіа Пуатау Те Геро Геро VII, який протягом 18 років був правителем корінних племен Нової Зеландії, "мирно" помер у п'ятницю у віці 69 років, через кілька днів після перенесеної операції. Пише УНН із посиланням на The New Zealand Herald.

В Новій Зеландії помер король маорі Тухейтіа Пуатау Те Везерро. Йому було 69 років. Правитель маорі помер через декілька днів, після 18-ї річниці своєї коронації.

Маорійський правитель, який обіймав символічну посаду, "відновлювався після операції на серці всього через кілька днів після святкування 18-ї річниці своєї коронації", - повідомив у соціальних мережах рух "Te Tari o te Kiingitanga", який представляє різні племена маорі в Новій Зеландії з 1858 року.

Смерть Kiingi Tuheitia стала моментом великого смутку для послідовників Te Kiingitanga, Maaoridom і всієї нації. Лідер пішов у загробне життя - додано в офіційній заяві.

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Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон сказав, що "його непохитна відданість своєму народу і невтомні зусилля, спрямовані на підтримку цінностей і традицій Кінггітанги, залишили незгладимий слід у нашій нації".

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Довідка

Королі маорі не мають влади на державному рівні, але вони відіграють важливу символічну та культурну роль у єдності між різними племенами маорі і, таким чином, мають національний вплив. Сьогодні в Новій Зеландії проживає близько 900 000 маорі, що становить трохи більше 17 відсотків населення.

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