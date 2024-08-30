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Король маорі Нової Зеландії помер після 18 років правління

Король маорі Нової Зеландії помер після 18 років правління

Київ • УНН

 • 12863 перегляди

Король маорі Тухейтіа Пуатау Те Геро Геро VII помер у віці 69 років після 18 років правління. Його смерть настала через кілька днів після операції на серці та святкування річниці коронації.

Король маорі Кіінгі Тухейтіа Пуатау Те Геро Геро VII, який протягом 18 років був правителем корінних племен Нової Зеландії, "мирно" помер у п'ятницю у віці 69 років, через кілька днів після перенесеної операції. Пише УНН із посиланням на The New Zealand Herald.

В Новій Зеландії помер король маорі Тухейтіа Пуатау Те Везерро. Йому було 69 років. Правитель маорі помер через декілька днів, після 18-ї річниці своєї коронації.

Маорійський правитель, який обіймав символічну посаду, "відновлювався після операції на серці всього через кілька днів після святкування 18-ї річниці своєї коронації", - повідомив у соціальних мережах рух "Te Tari o te Kiingitanga", який представляє різні племена маорі в Новій Зеландії з 1858 року.

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Смерть Kiingi Tuheitia стала моментом великого смутку для послідовників Te Kiingitanga, Maaoridom і всієї нації. Лідер пішов у загробне життя

- додано в офіційній заяві.

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Королі маорі не мають влади на державному рівні, але вони відіграють важливу символічну та культурну роль у єдності між різними племенами маорі і, таким чином, мають національний вплив. Сьогодні в Новій Зеландії проживає близько 900 000 маорі, що становить трохи більше 17 відсотків населення.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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