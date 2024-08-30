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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Король маори Новой Зеландии умер после 18 лет правления

Король маори Новой Зеландии умер после 18 лет правления

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 11:12  •  919 просмотра

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Король маори Тухейтиа Пуатау Те Геро Геро VII умер в возрасте 69 лет после 18 лет правления. Его смерть наступила через несколько дней после операции на сердце и празднования годовщины коронации.

Король маори Киинги Тухейтиа Пуатау Те Геро Геро VII, который в течение 18 лет был правителем коренных племен Новой Зеландии, «мирно» умер в пятницу в возрасте 69 лет, через несколько дней после перенесенной операции. Пишет УНН со ссылкой на The New Zealand Herald.

В Новой Зеландии умер король маори Тухейтиа Пуатау Те Везерро. Ему было 69 лет. Правитель маори умер через несколько дней, после 18-й годовщины своей коронации.

Маорийский правитель, занимавший символическую должность, «восстанавливался после операции на сердце всего через несколько дней после празднования 18-й годовщины своей коронации», - сообщило в социальных сетях движение «Te Tari o te Kiingitanga», которое представляет различные племена маори в Новой Зеландии с 1858 года.

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Смерть Kiingi Tuheitia стала моментом большой печали для последователей Te Kiingitanga, Maaoridom и всей нации. Лидер ушел в загробную жизнь

- добавлено в официальном заявлении.

Король Данії Фредерік X вступив на трон замість матері, яка відійшла від справ14 января 2024, 14:55 • 36302 просмотра

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон сказал, что «его непоколебимая преданность своему народу и неутомимые усилия, направленные на поддержание ценностей и традиций Кинггитанги, оставили неизгладимый след в нашей нации».

Король Чарльз в трауре:

Вождь, ушедший в мир иной. Покойся с любовью

- сообщил представитель монархии Великобритании. 
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Министерство культуры объявило, что флаги на всех общественных зданиях будут приспущены «в знак глубокого траура и уважения

Справка

Короли маори не имеют власти на государственном уровне, но они играют важную символическую и культурную роль в единстве между различными племенами маори и, таким образом, имеют национальное влияние. Сегодня в Новой Зеландии проживает около 900 000 маори, что составляет чуть более 17 процентов населения.

Нова Зеландія оголосила нову допомогу Україні на майже 10 млн доларів10 июля 2024, 08:31 • 30273 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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