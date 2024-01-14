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Король Дании Фредерик X вступил на трон вместо матери, которая отошла от дел

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 14:55  •  9012 просмотра

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Фредерик X стал королем Дании после того, как королева Маргрете II отреклась от престола. Тысячи людей стали свидетелями исторического момента в Копенгагене.

В воскресенье королевский трон в Дании занял Фредерик X. Он сменил свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По сообщению королевского дворца, престолонаследие было официально оформлено в воскресенье, когда Маргрете подписала декларацию о своем отречении во время заседания Государственного совета в парламенте. В Дании, одной из старейших монархий мира, нет коронации.

На заседании присутствовали представители правительства, Маргрете, 55-летний Фредерик, его жена 51-летняя Мария, которая сейчас является королевой, и их старший сын Кристиан, 18 лет, который является новым наследником престола.

Примерно через час после подписания премьер-министр Метте Фредериксен должна была провозгласить нового короля на балконе парламента, а Фредерик произнесет короткую речь.

Десятки тысяч людей со всей Дании съехались в столицу, чтобы стать свидетелями событий, что свидетельствует об огромной популярности монархии в почти шестимиллионной стране.

Позже во второй половине дня новые король и королева должны были поехать в карете в свою резиденцию, Амалиенборг, королевский комплекс, построенный в 1750-х годах и расположенный в центре Копенгагена.

Супруги продолжат жить вместе с Маргрете, которая сохранит свой титул королевы, в Амалиенборге, хотя и в своих дворцах в восьмиугольном комплексе.

Отречение королевы

83-летняя Маргрете накануне Нового года объявила, что планирует стать первым датским монархом за почти 900 лет, который добровольно отказался от престола.

Маргрете, которая в прошлом заявляла, что останется на троне пожизненно, не назвала точной причины своего решения уйти в отставку, но сказала, что серьезная операция на спине, которую она перенесла в феврале прошлого года, заставила ее задуматься над своим будущим.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Король Данії Фредерік X вступив на трон замість матері, яка відійшла від справ
King Frederick X of Denmark succeeds to the throne in place of his mother, who has retired
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