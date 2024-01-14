Король Данії Фредерік X вступив на трон замість матері, яка відійшла від справ

У неділю королівський трон у Данії посів Фредерік X. Він змінив свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За повідомленням королівського палацу, престолонаслідування було офіційно оформлено в неділю, коли Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті. У Данії, одній з найстаріших монархій світу, немає коронації.

На засіданні були присутні представники уряду, Маргрете, 55-річний Фредерік, його дружина 51-річна Марія, яка зараз є королевою, і їхній старший син Крістіан, 18 років, який є новим спадкоємцем престолу.

Приблизно через годину після підписання прем'єр-міністр Метте Фредеріксен мала проголосити нового короля на балконі парламенту, а Фредерік виголосить коротку промову.

Десятки тисяч людей з усієї Данії з'їхалися до столиці, щоб стати свідками подій, що свідчить про величезну популярність монархії у майже шестимільйонній країні.

Пізніше в другій половині дня нові король і королева повинні були поїхати в кареті до своєї резиденції, Амалієнборг, королівського комплексу, побудованого в 1750-х роках і розташованого в центрі Копенгагена.

Подружжя продовжить жити разом з Маргрете, яка збереже свій титул королеви, в Амалієнборзі, хоча і в своїх палацах в восьмикутному комплексі.

Зречення королеви

83-річна Маргрете напередодні Нового року оголосила, що планує стати першим данським монархом за майже 900 років, який добровільно відмовився від престолу.

Маргрете, яка в минулому заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала точної причини свого рішення піти у відставку, але сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.