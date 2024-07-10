Новая Зеландия объявила о выделении новой помощи Украине на 9,8 миллиона долларов. Средства пойдут на военную и гуманитарную помощь, сообщил посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, передает УНН.

На полях Саммита НАТО в Вашингтоне Премьер-министр Новой Зеландии К.Лаксон объявил о предоставлении Правительством его страны 16 млн новозеландских долл. (9,8 млн долл.США) помощи Украине, из которых 6 млн новозеландских долл. (3,68 млн долл. США) - военная помощь и 10 млн новозеландских долл. (6,12 млн долл. США) - гуманитарная помощь - написал посол в Facebook.

По его словам, военная помощь предусматривает выделение 4 млн новозеландских долл. (2.45 млн долл. США) в "Коалицию дронов" во главе с Великобританией и Латвией и 2 млн новозеландских долл. (1.23 млн долл. США) на военные медицинские нужды Украины.

Напомним

В мае Новая Зеландия ввела новые санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, причастных к передаче оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию, а также к содействию принудительному перемещению украинских детей в РФ.