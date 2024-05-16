Нова Зеландія запровадила новий пакет антиросійських санкцій
Київ • УНН
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, причетних до передачі зброї з Північної Кореї та Ірану до Росії, а також до сприяння примусовому переміщенню українських дітей до Росії.
Нова Зеландія внесла до списку антиросійських санкцій 28 фізичних та 14 юридичних осіб, заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс, пише Reuters, передає УНН.
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Уточнюється, що в рамках нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юросіб, які причетні до передачі зброї з КНДР та Ірану до Росії. За даними МЗС Нової Зеландії, нові санкції також "спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переселенню українських дітей до Росії".
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