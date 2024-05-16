Новая Зеландия ввела новый пакет антироссийских санкций

В Швейцарии мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина, вооруженный ножом, напал и ранил нескольких человек, в том числе беременную женщину, на железнодорожном вокзале и в соседней школе в Цофингене, Швейцария, прежде чем был арестован.