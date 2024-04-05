Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины

Новая Зеландия стремится к более тесному сотрудничеству с партнерами по НАТО для поддержки коллективной безопасности и готова внести свой вклад в поддержку самообороны Украины. Об этом заявил глава МИД страны Уинстон Питерс в пятницу после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3-4 апреля, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Новая Зеландия привержена сотрудничеству с партнерами по НАТО для содействия коллективной безопасности, например, через нашу поддержку самообороны Украины - сказал Питерс.

Питерс отметил, что результат войны в Украине будет иметь серьезное влияние на глобальную безопасность, "и именно поэтому Новая Зеландия должна быть готова внести свой вклад".

Новая Зеландия ведет переговоры о новом типе партнерства с НАТО на фоне того, что Альянс переводит все свои партнерские соглашения на новую модель под названием "Индивидуальная программа партнерства"

"Мы рассчитываем завершить это партнерство в ближайшие месяцы, согласовав ощутимые сферы сотрудничества", - сказал Питерс.

Питерс отправится в США и, как ожидается, встретится на следующей неделе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить основные глобальные и региональные проблемы безопасности. Он выступит на Генеральной Ассамблее ООН с заявлением о "глубокой обеспокоенности Новой Зеландии ситуацией в мире".

Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО