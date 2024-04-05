Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО и сделать свой вклад в поддержку Украины
Новая Зеландия планирует усилить сотрудничество с НАТО, сделать свой вклад в поддержку самообороны Украины и завершить работу над новым партнерством с НАТО в ближайшие месяцы.
Херсон утром подвергся вражескому удару, два человека ранены - ГВА
Российский обстрел жилых кварталов в Днепровском районе Херсона повредил квартиры и ранил двух гражданских, 60-летнего мужчину и 54-летнюю женщину, которые были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.
"Газовое дело": суд заочно приговорил Онищенко к 15 годам тюрьмы
Бывший народный депутат Александр Онищенко приговорен к 15 годам лишения свободы за присвоение более 740 миллионов гривен, полученных от добычи и продажи газа в компании "Укргаздобыча".
В Харькове возобновили движение метро
Движение метрополитена в Харькове возобновилось после временной остановки.
В Херсонской области россияне попали в газопровод и солнечные коллекторы - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 10 частных домов, кооператив, гараж, газопровод и солнечные коллекторы, в результате чего 10 человек отравились продуктами горения.
В рф ночью и утром было "громко": сообщалось о взрывах в районах аэродромов в ряде российских регионов
россия сообщила о взрывах и беспилотниках в нескольких регионах.
В Харькове приостановили движение метро
Движение поездов на линиях харьковского метрополитена временно приостановлено.
Армия рф ночью направила удар по энергетической инфраструктуре Одесской области
российская армия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области с помощью беспилотников, но все 4 дрона были сбиты украинскими Силами обороны.
В Харькове россияне попали возле гражданской станции техобслуживания, ночью враг обстрелял из РСЗО Боровую
россияне атаковали Харьков и прилегающие районы, нанося удары по гражданским объектам и вызывая жертвы и разрушения.
В оккупированном Севастополе слышали взрыв
Во временно оккупированном Севастополе, Крым, по сообщениям местных жителей, произошел слышный взрыв.