Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг заявил, что Украине срочно нужна дополнительная помощь после встречи министров иностранных дел НАТО. Об этом он заявил выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает УНН.

С точки зрения запасов оборудования, материалов, да, мы сегодня говорили о том, чтобы каждый вернулся назад и немедленно и внимательно посмотрел на то, что может быть доступно. Мы знаем, какие потребности. Противовоздушная оборона, артиллерия, боеприпасы. Исходя из того, что я услышал сегодня, думаю, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удваивать и, если необходимо, удвоить поиск ресурсов, в которых так нуждается Украина. - заявил Блинкен.

Детали

Блинкен также добавил, что сейчас поддержка Украины особенно важна, поскольку такие страны, как Китай, Северная Корея и Иран, помогают России развивать ее оборонно-промышленную базу.

Поэтому, как никогда, у нас есть настоящее распределение бремени (по оказанию поддержки Украине) между союзниками, и за 30 или около того лет, которые я занимаюсь этими вопросами, это, пожалуй, лучший пример распределения бремени, в который и Соединенные Штаты внесли огромный вклад. Но я знаю, что спикер (Майк) Джонсон обязался быстро вынести на голосование дополнительный бюджет ясно: это голосование не может состояться достаточно скоро. - заявил Блинкен.

Он также добавил, что утверждение финансирования для Украины Американским Конгрессом важно. Ведь безопасность Украины - это вопрос глобальной мировой безопасности, и США не может отступить от своих принципов поддержки мира в мире.

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