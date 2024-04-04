Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  58923 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  73613 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  100710 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  95763 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  97063 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  85750 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  77790 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134920 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134117 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133481 просмотра

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Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

Блинкен настаивает на том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи, такой как противовоздушная оборона, артиллерия и боеприпасы, и призывает союзников удвоить или утроить объемы предоставления ресурсов, поскольку безопасность Украины является вопросом глобальной безопасности.

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Блинкен настаивает на срочности помощи для Украины, и удвоении поддержки со стороны союзников НАТО

Утвердил запланированное: Зеленский заслушал первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки

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В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов

Президент Ботсваны Мокгветси Масиси пригрозил отправить 20 000 диких слонов в Германию в ответ на критику правительством ФРГ охоты на животных в африканской стране. Это также является реакцией на предложение немецких чиновников ограничить импорт охотничьих трофеев.

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В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов

Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы

российская армия наносит удар по Харькову, слышны взрывы, жителей призывают укрыться в укрытиях.

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Армия рф наносит удар по Харькову, слышны взрывы

НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен

НАТО стремится создать мост для будущего членства Украины в Альянсе, предлагая дополнительную поддержку и расширяя сотрудничество, поскольку Украина проводит реформы, необходимые для вступления в Альянс.

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НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен

"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Страны-члены НАТО должны оказать немедленную экстренную поддержку Украине системами противовоздушной обороны, ракетами и боеприпасами, а также создать долгосрочную, предсказуемую структуру, подкрепленную финансовыми обязательствами, для обеспечения непрерывной поддержки Украины против вооруженной агрессии со стороны россии.

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"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

В 2023 году было уничтожено около 3,7 миллиона гектаров тропических лесов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, но темпы вырубки лесов остаются тревожно высокими.

Новости Мира •   •  10436 просмотра
Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Зеленский поручил дипломатам и военным срочно усилить противовоздушную оборону Харьковской, Сумской и южных областей Украины.

Война •   •  12712 просмотра
Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Украина сделала шаги для того, чтобы Венгрия сняла блокирование восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро, а также был достигнут прогресс в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.

Война •   •  14854 просмотра
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усиление военной поддержки Украины со стороны союзников, включая помощь по противовоздушной обороне, боеприпасам и тренировкам, но подчеркнул необходимость большей и более сильной помощи, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

Война •   •  14041 просмотра
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"