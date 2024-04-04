НАТО стремится создать мост для членства Украины в Альянсе - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО стремится создать мост для членства Украины, передает УНН.

Блинкен в Брюсселе сказал журналистам, что НАТО "интенсивно сосредоточена на будущем".

После того как Швеция впервые присоединилась к встрече альянса как новый член, господин Блинкен сказал, что путь присоединения Украины в будущем обсуждается.

"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

"Мы еще раз подтвердили, что будущее Украины - в НАТО (и) наша цель сейчас - создать мост к полноправному членству Украины, предлагая дополнительную поддержку и большее сотрудничество, поскольку Украина проводит реформы, необходимые для присоединения к альянсу", - подчеркнул Госсекретарь США.

Он высоко оценил успехи Украины в борьбе с российским Черноморским флотом, но сказал, что больше помощи Киеву имеет важное значение.

Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

Он добавил, что хочет, чтобы Украина имела армию, которая сдерживает агрессию и способна должным образом защищаться, и что продолжаются дискуссии о том, как этого достичь.

Он добавил, что союзники по НАТО находятся в процессе поиска нового оружия для Киева.