Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе прошло очередное заседание совета Украина-НАТО Об итогах этой встречи рассказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга журналистам, передает УНН.

Сегодня я председательствовал на заседании Совета Украина-НАТО. ... Я приветствую, что члены Альянса продолжают активизировать работу с новыми важными объявлениями. ... Но нам нужно сделать еще больше. И мы должны поставить нашу поддержку на еще более прочную и крепкую основу. - подчеркнул Столтенберг.

Детали

Столтенбер также отметил, что ситуация на украинском фронте остается серьезной. Украине нужно больше противовоздушной обороны, больше боеприпасов и еще больше помощи от партнеров.

В то же время, Столтенберг сделал промежуточный итог того, что удалось достичь в последнее время в вопросе военной поддержки Украины:

почти 600 миллионов евро из Германии были адресованы на "чешскую инициативу" помощи Украине с артснарядами.

В помощь украинским военным передадут 10 000 дронов из Соединенного Королевства.

Франция пообещала предоставить больше ракет и бронетехники для защиты украинцев.

А Финляндии анонсировала новый пакет помощи Украине на 188 миллионов евро.

Генеральный секретарь НАТО также добавил, что вчера члены Альянса согласились продвигаться в планировании усиления роли НАТО в координации необходимой помощи по безопасности и подготовке для Украины. И пообещал, что эта работа будет продолжаться в последующие недели.

Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг анонсировал обсуждение насущных потребностей Украины