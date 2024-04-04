Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  37388 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  57218 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  91219 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  84550 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  77344 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134850 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134101 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133472 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  288763 просмотра

Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усиление военной поддержки Украины со стороны союзников, включая помощь по противовоздушной обороне, боеприпасам и тренировкам, но подчеркнул необходимость большей и более сильной помощи, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

Война •   •  6177 просмотра
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Предложение Генерального секретаря НАТО о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов евро имеет нулевые шансы быть реализованным при нынешней финансовой модели, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  7835 просмотра
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что Knauf активно присутствует в Украине и участвует в государственных закупках.

Война •   •  37388 просмотра
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

В результате российского артиллерийского обстрела села Нью-Йорк Донецкой области 4 апреля погибла супружеская пара в возрасте 53 и 51 года, а еще двое гражданских лиц в возрасте 77 и 74 лет получили ранения, которые были госпитализированы.

Война •   •  10025 просмотра
Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

Кипер анонсировал одесский хлопок

Одесская областная государственная администрация планирует начать выращивание хлопка в Одесской области в этом году, а посевная кампания может начаться до конца апреля, если изменения в законодательство, которые позволят регистрировать сорта хлопка, в том числе генетически модифицированные, будут приняты быстро.

Общество •   •  11417 просмотра
Кипер анонсировал одесский хлопок

Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Германия, как председатель Рамштайнской коалиции по противовоздушной обороне, инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем ПВО Patriot и других систем ПВО, чтобы определить, что может быть предоставлено Украине.

Война •   •  14258 просмотра
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки может проголосовать за законопроект о мобилизации до конца недели. По словам нардепа, шансы есть.

Война •   •  13189 просмотра
Появились шансы: Комитет по вопросам обороны может проголосовать законопроект о мобилизации до конца недели - нардеп

"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель

В первом квартале 2024 года через "Дію" было открыто рекордные 57 665 новых ФЛП, причем женщины составляли 58% новых предпринимателей, поскольку Министерство цифровой трансформации готовится к запуску сервиса "Электронный предприниматель" для дальнейшей поддержки развития бизнеса.

Экономика •   •  12192 просмотра
"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель

В Тбилиси началась акция против нового законопроекта об "иноагентах"

Около сотни человек протестовали у здания грузинского парламента против предложенного закона об "иностранных агентах" с плакатами "Нет российскому закону" и "Два года упорно в Европу".

Новости Мира •   •  12669 просмотра
В Тбилиси началась акция против нового законопроекта об "иноагентах"

С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны

В 2024 году Украина планирует внедрить около 90 стандартов НАТО, из которых более 50 уже принято, в рамках усилий по повышению эффективности Вооруженных Сил Украины в сотрудничестве с НАТО.

Война •   •  17177 просмотра
С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны