Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг анонсировал обсуждение насущных потребностей Украины

Совет Украина-НАТО собрался сегодня в Брюсселе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия заседания объявил, что союзники сосредоточатся на вопросах насущных потребностей Украины и усиления ее поддержки со стороны Альянса, пишет УНН.

Сегодня мы рассмотрим насущные практические потребности Украины, в частности то, как усилить поддержку Украины со стороны НАТО - сказал Столтенберг.

На заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел присутствует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня на встрече с союзниками по НАТО собирается призвать предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических ракет, на фоне того, как только в марте по Украине врагом было запущено 94 таких ракеты.