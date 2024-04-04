"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
finlyandiyaФинляндия
bryusselБрюссель
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  58958 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  73629 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  100712 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  95779 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  97063 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  85750 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  77790 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134920 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134117 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133481 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Новости по теме
"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

  •  12644 просмотра
Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

  •  10436 просмотра
Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

  •  12712 просмотра
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

  •  14869 просмотра
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

  •  14057 просмотра
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

  •  16784 просмотра
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Эксклюзив

  •  58958 просмотра
Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

  •  16120 просмотра
Кипер анонсировал одесский хлопок

Кипер анонсировал одесский хлопок

  •  17889 просмотра
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

  •  19301 просмотра

Популярные

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

Вероятно, работают напрямую с оккупантами: Андрющенко о "помощи" немецких компаний со строительством в Мариуполе

  •  37745 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  107475 просмотра
Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

Боррель: Индо-Тихоокеанский регион и агрессия рф против Украины связаны, москва близка с КНДР

  •  59356 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

  •  52012 просмотра
Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

Венгрия единственная в НАТО против того, чтобы Альянс координировал военную помощь Украине - СМИ

  •  59766 просмотра

Публикации

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

  •  107475 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  176769 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  253834 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  258075 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

1 апреля 2024, 09:33  •  290860 просмотра

"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Страны-члены НАТО должны оказать немедленную экстренную поддержку Украине системами противовоздушной обороны, ракетами и боеприпасами, а также создать долгосрочную, предсказуемую структуру, подкрепленную финансовыми обязательствами, для обеспечения непрерывной поддержки Украины против вооруженной агрессии со стороны россии.

Война •   •  12644 просмотра
"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

В 2023 году было уничтожено около 3,7 миллиона гектаров тропических лесов, что на 9% меньше, чем в 2022 году, но темпы вырубки лесов остаются тревожно высокими.

Новости Мира •   •  10436 просмотра
Уничтожение тропических лесов по всему миру несколько уменьшилось - исследование

Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Зеленский поручил дипломатам и военным срочно усилить противовоздушную оборону Харьковской, Сумской и южных областей Украины.

Война •   •  12712 просмотра
Усиление ПВО для Харьковщины и Сумщины: Зеленский дал поручение военным и дипломатам

Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Украина сделала шаги для того, чтобы Венгрия сняла блокирование восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро, а также был достигнут прогресс в улучшении двусторонних отношений между двумя странами.

Война •   •  14869 просмотра
Украина сделала шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС - МИД

Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал усиление военной поддержки Украины со стороны союзников, включая помощь по противовоздушной обороне, боеприпасам и тренировкам, но подчеркнул необходимость большей и более сильной помощи, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

Война •   •  14057 просмотра
Столтенбер рассказал о чем шла речь на заседании Совета "Украина-НАТО"

Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Предложение Генерального секретаря НАТО о создании фонда для Украины в размере 100 миллиардов евро имеет нулевые шансы быть реализованным при нынешней финансовой модели, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война •   •  16784 просмотра
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Две немецкие компании, Knauf и WKB Systems, поставляют россиянам строительные материалы для восстановления оккупированного Мариуполя, несмотря на то, что Knauf активно присутствует в Украине и участвует в государственных закупках.

Война •   •  58958 просмотра
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

В результате российского артиллерийского обстрела села Нью-Йорк Донецкой области 4 апреля погибла супружеская пара в возрасте 53 и 51 года, а еще двое гражданских лиц в возрасте 77 и 74 лет получили ранения, которые были госпитализированы.

Война •   •  16120 просмотра
Донецкая область: в прокуратуре показали Нью-Йорк после обстрела, и уточнили количество жертв

Кипер анонсировал одесский хлопок

Одесская областная государственная администрация планирует начать выращивание хлопка в Одесской области в этом году, а посевная кампания может начаться до конца апреля, если изменения в законодательство, которые позволят регистрировать сорта хлопка, в том числе генетически модифицированные, будут приняты быстро.

Общество •   •  17889 просмотра
Кипер анонсировал одесский хлопок

Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба

Германия, как председатель Рамштайнской коалиции по противовоздушной обороне, инициирует немедленный анализ всех имеющихся в мире систем ПВО Patriot и других систем ПВО, чтобы определить, что может быть предоставлено Украине.

Война •   •  19301 просмотра
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба