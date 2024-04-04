"Союзники по НАТО должны сделать две вещи": Столтенберг о стратегии помощи Украине в войне с рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал две вещи, которые должны сделать союзники НАТО, чтобы помочь Украине выстоять, и победить в противостоянии вооруженной агрессии россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявления Столтенберга по итогам второго дня встреч с министрами стран-союзниц Альянса в Брюсселе.

В общем, союзники по НАТО должны сделать две вещи. Во-первых, нам нужно мобилизовать больше поддержки в ближайшие дни и недели. Это насущная необходимость, и союзники уже активизировались.... Но мы также должны сделать другую вещь, а именно обеспечить, что мы сможем создать более прочную, надежную и более предсказуемую структуру для долгосрочной поддержки, чтобы это могло продолжаться на предсказуемой основе. - пояснил Столтенберг.

Детали

Он отметил, что это не "или/или", оба пункта важны.

Итак, это не или/или: нам нужна неотложная срочная поддержка, а затем нам нужно работать над более долгосрочными структурами. - подчеркнул Генсек НАТО.

Что касается первого пункта, то насущная потребность Украины сейчас в системах ПВО, ракетах и боеприпасах. И страны-участницы Альянса настроены эти потребности обеспечить. Соответствующие объявления о поддержке оружием накануне уже сделали из Германии, из Великобритании, из Соединенного Королевства и Финляндии.

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Относительно второго пункта - работа продолжается. Столтенберг рассказал, что сейчас в Альянсе идет обсуждение того, они назвали "Директивой NAC", и для продолжения работы над этим документом они ждут рекомендаций от Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил SACEUR.

"Мы вчера договорились начать планирование. SACEUR (The Supreme Allied Commander Europe -ред.), наш верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил, сейчас получил задание представить предложение по рамкам. Тогда это будет определенная структура, которая позволит нам иметь больше прозрачности и предсказуемости. И тогда, конечно, эта структура должна быть подкреплена определенным финансовым обязательством. Это в определенном смысле два элемента одной задачи: иметь структуру и иметь финансирование. Поэтому я не могу сейчас вдаваться в дополнительные детали, потому что мы уже начали планирование, мы договорились о том, что мы называем Директивой NAC о начале этого планирования. И тогда, когда мы получим советы от SACEUR, мы сможем принимать более точные решения. - рассказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что разработка этого документа не означает, что поддержка Украины прекращена.

Мы будем продолжать мобилизацию поддержки. И, конечно, у нас есть двусторонняя поддержка, у нас есть Рамштайн, формат Рамштайн под руководством США, у нас есть ЕС, у нас есть много... У нас есть Многосторонняя коалиция возможностей. Итак, есть много способов, которыми мы можем оказать поддержку, пока мы ждем более надежную, предсказуемую структуру НАТО для дальнейшего усиления нашей поддержки. - отметил Столтенберг.

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