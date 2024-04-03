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Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине

Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 12:25  •  12388 просмотра

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Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 188 млн евро, включающего системы противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

Финляндия объявила о 23-м пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро. Туда вошли системы ПВО и боеприпасы для артиллерии крупных калибров. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Теперь имеем 23-й пакет помощи Украине...23-й пакет - это 188 млн евро. В основном это военная помощь. Там есть системы ПВО, боеприпасы для артиллерии крупных калибров", - сказал Стубб.

По его словам, пока что Финляндия предоставила Украине 2 млрд военной помощи, плюс 700 тыс. гуманитарной помощи.

"Эта поддержка бесспорно будет продолжаться. 23-й пакет - это то, что помогает удовлетворить потребности, так выразительно подал мне их украинский президент в нашем разговоре", - отметил Стубб.

Добавим

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил финских партнеров и министра обороны Финляндии Антти Хаккянену за еще один пакет военной помощи Украине на сумму до 188 миллионов евро.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Руководитель ОП Ермак сообщал, что сейчас Финляндия готовит четырехлетний план поддержки Украины. Бюджет на развитие и восстановление составляет 290 млн евро.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
aleksandr-stabbАлександр Стабб
finlyandiyaФинляндия
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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