Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку
Київ • УНН
В Одесі та області планують відкрити більшість пляжів. Також залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті та Буковелі.
В Одесі та області планують відкрити більшість пляжів, зокрема у Затоці будуть приймати туристів багато засобів розміщення, де є укриття. Також залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі. Про це розповів журналісту УНН директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.
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"Сказати зараз напевно, наприклад по Одесі, Одеській області дуже важко, це залежить від безпекової ситуації, але загалом планується, що там буде відкрито більшість пляжів. Навіть у Затоці багато засобів розміщення будуть приймати туристів там де є укриття", - сказав Царук.
Царук зазначив, що ціни на готелі в Одесі у червні лояльні.
"Загалом цінова політика в Одесі, якщо брати червень місяць, дуже лояльна й ціни по готелях набагато менші ніж це було в довоєнний період. Тому у людей, які не бояться приїхати й відпочити біля моря буде така можливість. Тобто ціни від тих, що були у 2021 році на близько 30%, а той 40% менші", - розповів Царук.
Проте він зауважив, що ціни зросли у порівнянні з 2024 роком, але не на значно.
"Подорожчання буде десь на 10-15% по Одесі", - додав Царук.
Він зазначив, що залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі.
Експерт розповів, що на Закарпатті досить багато пропозицій щодо готелів, санаторіїв.
"Також буде мати попит Волинь, тому що це в принципі прикордонний регіон й там багато засобів розміщення, якщо брати, наприклад ті ж самі Шацькі озера", - сказав Царук.
Коментуючи вартість відпочинку на Закарпатті, Карпатах, Царук наголосив, що підвищення цін відбувається через збільшення витрат на енергоресурси, збільшення оплати персоналу.
"Тому ці чинники впливають на формування ціни проживання", - повідомив Царук.
Окрім того, він зауважив, що все буде залежати від заповненості готелів, тому поки що можна говорити про якесь незначне підвищення цін й воно стосується насамперед преміум сегменту.
"Тобто тих готелів, які мають рівень або вважають себе 3-х і 4-зірковими", - додав Царук.
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Відпочинок за кордоном влітку
Царук розповів УНН, що відбулися зміни й на першому місці в українців під час літнього сезону - Болгарія, Туреччина, Греція.
На запитання, чому українці менше обирають Туреччину, Єгипет?
Царук відповів: "Тому що в Болгарії дешевше".
Проте президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч зауважив УНН, що українці як завжди для відпочинку обирають Туреччину та Єгипет.
"Це найбільш популярні (країни – ред.), нічого не змінилося", - сказав Рудіч.
Популярні екскурсійні напрямки в Європі
"Завжди були популярні такі країни, як Франція, Німеччина, Швейцарія", - розповів Рудіч.
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