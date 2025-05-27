Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

В Одесі та області планують відкрити більшість пляжів, зокрема у Затоці будуть приймати туристів багато засобів розміщення, де є укриття. Також залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі. Про це розповів журналісту УНН директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

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"Сказати зараз напевно, наприклад по Одесі, Одеській області дуже важко, це залежить від безпекової ситуації, але загалом планується, що там буде відкрито більшість пляжів. Навіть у Затоці багато засобів розміщення будуть приймати туристів там де є укриття", - сказав Царук.

Царук зазначив, що ціни на готелі в Одесі у червні лояльні.

"Загалом цінова політика в Одесі, якщо брати червень місяць, дуже лояльна й ціни по готелях набагато менші ніж це було в довоєнний період. Тому у людей, які не бояться приїхати й відпочити біля моря буде така можливість. Тобто ціни від тих, що були у 2021 році на близько 30%, а той 40% менші", - розповів Царук.

Проте він зауважив, що ціни зросли у порівнянні з 2024 роком, але не на значно.

"Подорожчання буде десь на 10-15% по Одесі", - додав Царук.

Він зазначив, що залишається високий попит на відпочинок в Карпатах, Закарпатті, Буковелі.

Експерт розповів, що на Закарпатті досить багато пропозицій щодо готелів, санаторіїв.

"Також буде мати попит Волинь, тому що це в принципі прикордонний регіон й там багато засобів розміщення, якщо брати, наприклад ті ж самі Шацькі озера", - сказав Царук.

Коментуючи вартість відпочинку на Закарпатті, Карпатах, Царук наголосив, що підвищення цін відбувається через збільшення витрат на енергоресурси, збільшення оплати персоналу.

"Тому ці чинники впливають на формування ціни проживання", - повідомив Царук.

Окрім того, він зауважив, що все буде залежати від заповненості готелів, тому поки що можна говорити про якесь незначне підвищення цін й воно стосується насамперед преміум сегменту.

"Тобто тих готелів, які мають рівень або вважають себе 3-х і 4-зірковими", - додав Царук.

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Відпочинок за кордоном влітку

Царук розповів УНН, що відбулися зміни й на першому місці в українців під час літнього сезону - Болгарія, Туреччина, Греція.

На запитання, чому українці менше обирають Туреччину, Єгипет?

Царук відповів: "Тому що в Болгарії дешевше".

Проте президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудіч зауважив УНН, що українці як завжди для відпочинку обирають Туреччину та Єгипет.

"Це найбільш популярні (країни – ред.), нічого не змінилося", - сказав Рудіч.

Популярні екскурсійні напрямки в Європі

"Завжди були популярні такі країни, як Франція, Німеччина, Швейцарія", - розповів Рудіч.

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