На Канарах тисячі людей протестували проти туризму через зріст цін та перенаселення

Тисячі людей вийшли на протест проти масового туризму на Канарських островах Іспанії. Вони закликали владу обмежити кількість відвідувачів, щоб захистити місцевих жителів від різкого зростання вартості житла, заторів на дорогах і перевантаження служб, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Зазначається, що демонстранти під лозунгом "У Канарів є межа" вийшли на вулиці на всіх головних островах архіпелагу та в кількох містах материкової Іспанії.

Туризм дуже важливий для Канарських островів, але ми повинні усвідомлювати, що колапс повний - сказав Хуан Франсіско Галіндо, менеджер готелю на Тенеріфе.

Його батько володіє невеликим островом, на який у 2023 році місцева адміністрація видала розпорядження про експропріацію через затвердження проєкту розкішного готельного комплексу.

Ці 70 квадратних метрів, які вони хочуть конфіскувати, - це все, що є у мого батька. Стан його здоров’я погіршився після того, як це сталося - розповів чоловік.

Видання вказує, що більше 1 мільйона іноземних туристів відвідують Канарські острови щомісяця. Для порівняння: кількість місцевого населення становить 2,2 мільйона людей. При цьому Іспанія, яка мала рекордну кількість туристів у 2024 році, цього року очікує ще більше відвідувачів.

"Іспанія стала свідком кількох протестів проти надмірної кількості туристів в інших популярних місцях відпочинку, включаючи Майорку, Барселону та Малагу. Минулого року подібні демонстрації пройшли на Канарських островах", - йдеться у статті.

Контекст

Завзятий всплеск індустрії туризму у "привабливих для відпочинку" європейських країнах тягне за собою дефіцит житла для місцевих. Так, нещодавно мешканці низки європейських країн протестували, вимагаючи знайти "правильний баланс" та наполягаючи на обмеженні короткострокової оренди житла.