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На Канарах тысячи людей протестовали против туризма из-за роста цен и перенаселения

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Тысячи людей вышли на протесты на Канарских островах, требуя ограничить туризм. Местные жалуются на рост стоимости жилья, пробки на дорогах и перегруженность служб.

На Канарах тысячи людей протестовали против туризма из-за роста цен и перенаселения

Тысячи людей вышли на протест против массового туризма на Канарских островах Испании. Они призвали власти ограничить количество посетителей, чтобы защитить местных жителей от резкого роста стоимости жилья, пробок на дорогах и перегрузки служб, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что демонстранты под лозунгом "У Канаров есть предел" вышли на улицы на всех главных островах архипелага и в нескольких городах материковой Испании.

Туризм очень важен для Канарских островов, но мы должны осознавать, что коллапс полный

- сказал Хуан Франсиско Галиндо, менеджер отеля на Тенерифе.

Его отец владеет небольшим островом, на который в 2023 году местная администрация выдала распоряжение об экспроприации из-за утверждения проекта роскошного гостиничного комплекса.

Эти 70 квадратных метров, которые они хотят конфисковать, - это все, что есть у моего отца. Состояние его здоровья ухудшилось после того, как это произошло

- рассказал мужчина.

Издание указывает, что более 1 миллиона иностранных туристов посещают Канарские острова ежемесячно. Для сравнения: количество местного населения составляет 2,2 миллиона человек. При этом Испания, которая имела рекордное количество туристов в 2024 году, в этом году ожидает еще больше посетителей.

"Испания стала свидетелем нескольких протестов против чрезмерного количества туристов в других популярных местах отдыха, включая Майорку, Барселону и Малагу. В прошлом году подобные демонстрации прошли на Канарских островах", - говорится в статье.

Контекст

Завзятый всплеск индустрии туризма в "привлекательных для отдыха" европейских странах тянет за собой дефицит жилья для местных. Так, недавно жители ряда европейских стран протестовали, требуя найти "правильный баланс" и настаивая на ограничении краткосрочной аренды жилья.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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