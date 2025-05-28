Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

Трамп подписал указы для возрождения ядерной энергетики в США — СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, которые имеют целью возродить ядерную энергетику страны. Об этом сообщает ARS Technica, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, изданные администрацией Белого дома указы, в частности, включают планы по упрощению процесса утверждения реакторов и стимулированию строительства экспериментальных реакторов Министерством энергетики. Но они также содержат формулировки, которые не соответствуют другим приоритетам администрации и в корне неправильно трактуют использование ядерной энергии.

По информации издания, в 21 веке в США было начато строительство только четырех новых реакторов на имеющихся площадках. И два из них позже были отменены из-за задержек в реализации проектов и роста расходов. Два реактора, которые были введены в эксплуатацию, также пострадали от значительных задержек и перерасхода средств.

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Исследователи, изучавшие записи о строительстве, обнаружили, что многие задержки возникали из-за того, что рабочие вынуждены были ждать оборудование или завершения других работ на площадке. Как пишет СМИ, это может указывать на то, что отсутствие хорошо развитой цепочки поставок деталей реактора является существенным фактором. И последние крупные изменения в правилах техники безопасности произошли в ответ на аварию на Фукусиме, которые выявили ключевые уязвимости в традиционных конструкциях.

Большое количество стартапов предложили проекты, которые учитывают предыдущие причины отказов. Многие из них - это SMR, или небольшие модульные реакторы, которые обещают экономию за счет масштаба благодаря строительству реактора на центральном объекте и последующей его доставке к месту установки. Но пока в США одобрен только один реактор такого типа. И единственная запланированная установка этой конструкции была отменена, поскольку прогнозируемая стоимость электроэнергии стала неконкурентоспособной.

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Сообщается, что такая проблематичная среда делает инвестирование в ядерную энергетику крайне рискованным. Однако сейчас то время, когда цены на природный газ, электроэнергию от ветра и особенно - Солнца невероятно низкие. И это усложняет оправдание больших начальных затрат на ядерную энергетику, а также длительного времени реализации проектов, прежде чем вложенные инвестиции начнут приносить прибыль.

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В одном из указов по ядерной энергетике также содержится призыв к Министерству энергетики предоставить финансовую поддержку отрасли для стимулирования строительства новых заводов. И госагентство уже делает это через программу гарантий по кредитам. Несмотря на то, что эти гарантии не привели к появлению новых проектов строительства за более чем десятилетие, указ призывает к усилиям, которые обеспечат "10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году".

В то время как администрация Байдена одобрила выплаты для поддержки работы атомных электростанций, Трамп призывает использовать финансирование для повторного открытия некоторых заводов, которые не могли работать экономически эффективно раньше, - чего раньше в США не делали. Он также призывает направить деньги на возобновление строительства на площадках, где установка реакторов была отменена, хотя только двум из таких проектов меньше десяти лет.

Схожие нереалистичные временные рамки и другие условия присутствуют в приказе "Развертывание передовых технологий ядерных реакторов". Он призван поощрить некоторые из предлагаемых проектов по установке малых модульных реакторов, которые сейчас находятся в разработке. Документ приказывает армии установить один из них на военной базе, которая будет введена в эксплуатацию в течение следующих трех лет. Кроме того, министр энергетики должен заключить контракты с компаниями на строительство трех испытательных реакторов до 4 июля 2026 года.

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Ожидается, что ускоренный график будет обусловлен предоставлением министру энергетики возможности просто игнорировать любой аспект экологической экспертизы, на который жалуются компании, строящие реактор: "Министр должен, согласно действующему законодательству, использовать все имеющиеся полномочия для отмены или ускорения экологической экспертизы Департамента для разрешений, разрешений, согласований, договоров аренды и любой другой деятельности, запрашиваемой заявителем или потенциальным заявителем".