Атомные электростанции США продолжают удерживать один из самых высоких показателей эффективности в мире, работая на полную мощность более 93% времени. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

С начала 2000-х годов американские АЭС стабильно сохраняют коэффициент использования установленной мощности на уровне выше 90%, подтверждая свою надежность как основного источника электроэнергии.

Напомним

В Украине "Энергоатом" также внедрила стратегический подход к подготовке энергоблоков, проводя ремонтные работы преимущественно в теплый период года. Это позволило достичь рекордного 100% КИУМ в осенне-зимний период 2023-2024 годов.

Такой подход демонстрирует эффективность атомной энергетики в решении энергетических вызовов и обеспечении надежности системы.

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