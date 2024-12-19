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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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АЭС США демонстрируют чрезвычайную эффективность: какой показатель достигнут

АЭС США демонстрируют чрезвычайную эффективность: какой показатель достигнут

Киев  •  УНН

 • 2064 просмотра

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Атомные электростанции США работают на полную мощность более 93% времени, сохраняя этот показатель с 2000-х годов. Украина также достигла 100% КИУМ в осенне-зимний период 2023-2024.

Атомные электростанции США продолжают удерживать один из самых высоких показателей эффективности в мире, работая на полную мощность более 93% времени. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

С начала 2000-х годов американские АЭС стабильно сохраняют коэффициент использования установленной мощности на уровне выше 90%, подтверждая свою надежность как основного источника электроэнергии. 

Напомним

В Украине "Энергоатом" также внедрила стратегический подход к подготовке энергоблоков, проводя ремонтные работы преимущественно в теплый период года. Это позволило достичь рекордного 100% КИУМ в осенне-зимний период 2023-2024 годов. 

Такой подход демонстрирует эффективность атомной энергетики в решении энергетических вызовов и обеспечении надежности системы.

"Энергоатом": в ООН предупреждают о росте риска ядерной катастрофы4 дек. 2024, 12:41 • 19806 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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