"Энергоатом": в ООН предупреждают о росте риска ядерной катастрофы

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Эксперты ООН выразили обеспокоенность по поводу уязвимости украинских АЭС из-за российских атак на энергосистему. Ситуация ухудшается из-за приближающихся холодов и повреждения важных электроподстанций.

Независимые эксперты ООН заявили о растущей международной обеспокоенности относительно уязвимости ядерных объектов Украины, которые зависят от стабильности работы энергосистемы, говорится в заявлении "Энергоатома", опубликованном 4 декабря, передает УНН

Последний широкомасштабный ракетный удар россии по энергосистеме Украины привел к дальнейшему значительному повреждению электрических подстанций, которые имеют важное значение для работы украинских атомных электростанций

- говорят эксперты ООН. 

Отмечается, что рф целенаправленно била по энергообъектам. В ООН заявили, что время так вызывает дополнительные беспокойства, поскольку Украина приближается к самому холодному времени года, когда спрос на электроэнергию резко возрастает.

Недавние обстрелы произошли, несмотря на предупреждения 13-ти специальных докладчиков и рабочих групп ООН, которые в октябре этого года провели с москвой официальные переговоры о запрете таких нападений.

Эксперты также напомнили о случаях, когда российские войска подвергали персонал Запорожской АЭС "запугиванию, произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям и пыткам".

В последнем отчете МАГАТЭ заявило, что на Запорожской АЭС ядерная и радиационная безопасность "остается под угрозой" из-за того, что объект дважды терял связь с единой линией электропередачи 750 кВ в течение нескольких дней.

Дополнение 

12 декабря состоится внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по российским ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

28 ноября Минэнерго заявляло, что россия совершила 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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