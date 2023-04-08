Строительство малых модульных реакторов: Украина и США готовят программу сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Энергетические ведомства Украины и США вместе с инициативой Net Zero World готовят программу сотрудничества по безуглеродности и устойчивости энергосектора Украины, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Детали
Обсуждение проекта программы состоялось при участии заместителя министра энергетики Украины Ярослава Демченкова, заместителя министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайта, представителей национальных лабораторий Минэнерго США, USAID, Мининфраструктуры и Минприроды Украины.
Программа будет предусматривать также сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.
"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии. Именно поэтому мы намерены постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза", - сказал Ярослав Демченков.
Украина имеет огромный потенциал стать энергетическим хабом Европы.
"С нашей энергосистемой, интегрированной в ENTSO-E, и расширенными энергетическими коридорами, с имеющейся в Украине "зеленой" и низкоуглеродной генерацией, разветвленными газовыми и электрическими сетями и хранилищами, мы уверены, что такая перспектива реальна", - отметил Ярослав Демченков.
Напомним
В рамках сотрудничества Украины и США планируется строительство в Украине малого модульного ядерного реактора.