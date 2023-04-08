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Будівництво малих модульних реакторів: Україна та США готують програму співпраці

Будівництво малих модульних реакторів: Україна та США готують програму співпраці

Київ • УНН

 • 1565379 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Деталі

Обговорення проєкту програми відбулося за участі заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова, заступника Міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайта, представників національних лабораторій Міненерго США, USAID, Мінінфраструктури та Міндовкілля України.

Програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - сказав Ярослав Демченков.

Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.

"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - наголосив Ярослав Демченков.

Нагадаємо

В рамках співпраці України та США планується будівництво в Україні малого модульного ядерного реактору.

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