Будівництво малих модульних реакторів: Україна та США готують програму співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України, передає УНН із посиланням на Міненерго.
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Обговорення проєкту програми відбулося за участі заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова, заступника Міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайта, представників національних лабораторій Міненерго США, USAID, Мінінфраструктури та Міндовкілля України.
Програма передбачатиме також співпрацю у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.
"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії. Саме тому ми маємо намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу", - сказав Ярослав Демченков.
Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.
"З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною", - наголосив Ярослав Демченков.
Нагадаємо
В рамках співпраці України та США планується будівництво в Україні малого модульного ядерного реактору.