В Україні планують збудувати малий модульний ядерний реактор

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В рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі та Міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проекту з будівництва в Україні малого модульного реактору (ММР).

«(…) пілотний проект «Чисте паливо в Україні з ММР», який демонструватиме виробництво чистого водню та аміаку за допомогою надійного та безпечного малого модульного ядерного реактора і передових технологій електролізу», - йдеться у повідомленні.

Партнерами-учасниками пілотного проєкту є міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК «Енергоатом», РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки, а також приватних компаній Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy.

Крім того, Спеціальний посланник Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи «Проект Фенікс», що спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ММР.