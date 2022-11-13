В Украине планируют построить малый модульный ядерный реактор

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В рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) Специальный посланник Президента США по климату Джон Керри и Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).

«(…) пилотный проект «Чистое топливо в Украине с ММР», который будет демонстрировать производство чистого водорода и аммиака с помощью надежного и безопасного малого модульного ядерного реактора и передовых технологий электролиза», – говорится в сообщении.

Партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК «Энергоатом», СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частных компаний Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T и Starfire Energy.

Кроме того, Специальный посланник Керри объявил о начале новой инициативы «Проект Феникс», направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ММР.