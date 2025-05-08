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Канада первой в блоке G7 построит модульную АЭС стоимостью 15 млрд долларов

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Канада инвестирует 15,1 млрд долларов в строительство АЭС с малыми модульными реакторами, став первой страной G7 с этой технологией. Ontario Power Generation получила разрешение на первую очередь проекта.

Канада первой в блоке G7 построит модульную АЭС стоимостью 15 млрд долларов

Правительство Канады дало зеленый свет развитию в стране новейших ядерных технологий. Утвержден масштабный инвестиционный проект в размере 15,1 миллиарда долларов США на строительство новейшей атомной электростанции, которая будет использовать маломодульные реакторы. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Государственная энергетическая корпорация Ontario Power Generation получила разрешение на реализацию первой очереди из четырех запланированных малых модульных реакторов (SMR). Этому предшествовала выдача лицензии канадским ядерным регулятором впервые в истории страны на строительство такого типа ядерной установки.

Малые модульные реакторы отличаются своей компактностью и предусматривают серийное производство на специализированных предприятиях с последующей транспортировкой и установкой на месте. Такой подход, по оценкам экспертов, способен существенно удешевить проекты и сократить сроки реализации по сравнению с традиционными крупными атомными электростанциями.

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В мире построено несколько подобных реакторов — в россии и Китае. Канада же станет первой страной среди членов G7, которая выведет маломодульную ядерную технологию на стадию практического внедрения.

Строительство первого реактора на площадке Дарлингтон оценивается в 6,1 млрд канадских долларов. Стоимость следующих реакторов должна уменьшиться благодаря приобретенному опыту и усовершенствованию технологий.

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Поставкой ключевых компонентов будет заниматься компания GE Vernova, которая за последний год существенно увеличила свою рыночную капитализацию, на фоне растущего спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и новых промышленных объектов. С целью развития ядерного направления, GE инвестировала 50 миллионов долларов в подразделение GE Hitachi Nuclear Energy, в том числе в создание производственной базы в Северной Каролине, США.

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В 2023 году Ontario Power Generation подписала контракт с GE Hitachi на установку реактора BWRX-300 — маломодульного реактора мощностью примерно 300 мегаватт.

Дополнение

Ontario Power Generation Inc (OPG) — это государственная корпорация, которая отвечает примерно за половину производства электроэнергии в провинции Онтарио, Канада. Она полностью принадлежит правительству Онтарио.

Напомним

Государственный совет Китая одобрил строительство 10 новых атомных реакторов. Страна планирует обогнать США и стать лидером по атомной энергии до конца десятилетия.

Лилия Набока

Лилия Набока

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