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Канада першою у блоці G7 збудує модульну АЕС вартістю 15 млрд доларів

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Канада інвестує 15,1 млрд доларів у будівництво АЕС з малими модульними реакторами, ставши першою країною G7 з цією технологією. Ontario Power Generation отримала дозвіл на першу чергу проєкту.

Канада першою у блоці G7 збудує модульну АЕС вартістю 15 млрд доларів

Уряд Канади дав зелене світло розвитку в країні новітніх ядерних технологій. Затверджено масштабний інвестиційний проєкт у розмірі 15,1 мільярда доларів США на будівництво новітньої атомної електростанції, яка використовуватиме маломодульні реактори. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Державна енергетична корпорація Ontario Power Generation отримала дозвіл на реалізацію першої черги з чотирьох запланованих малих модульних реакторів (SMR). Цьому передувала видача ліцензії канадським ядерним регулятором вперше в історії країни на будівництво такого типу ядерної установки.

Малі модульні реактори вирізняються своєю компактністю і передбачають серійне виробництво на спеціалізованих підприємствах з подальшим транспортуванням і встановленням на місці. Такий підхід, за оцінками експертів, здатен суттєво здешевити проєкти й скоротити строки реалізації у порівнянні з традиційними великими атомними електростанціями.

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У світі побудовано декілька подібних реакторів — у росії та Китаї. Канада ж стане першою країною серед членів G7, яка виведе маломодульну ядерну технологію на стадію практичного впровадження.

Будівництво першого реактора на майданчику Дарлінгтон оцінюється в 6,1 млрд канадських доларів. Вартість наступних реакторів має зменшитися завдяки набутому досвіду та вдосконаленню технологій.

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Постачанням ключових компонентів займатиметься компанія GE Vernova, яка за останній рік суттєво збільшила свою ринкову капіталізацію, на тлі зростаючого попиту на електроенергію з боку дата-центрів та нових промислових об’єктів. З метою розвитку ядерного напрямку, GE інвестувала 50 мільйонів доларів у підрозділ GE Hitachi Nuclear Energy, у тому числі в створення виробничої бази в Північній Кароліні, США.

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У 2023 році Ontario Power Generation підписала контракт з GE Hitachi на встановлення реактора BWRX-300 — маломодульного реактора потужністю приблизно 300 мегават.

Доповнення

Ontario Power Generation Inc (OPG) — це державна корпорація, яка відповідає приблизно за половину виробництва електроенергії в провінції Онтаріо, Канада. Вона повністю належить уряду Онтаріо.

Нагадаємо

Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових атомних реакторів. Країна планує обігнати США та стати лідером з атомної енергії до кінця десятиліття.

Лілія Набока

Лілія Набока

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