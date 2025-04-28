Китай нарощує атомну енергетику: схвалено будівництво 10 нових реакторів

Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових реакторів, підкресливши важливість атомної енергетики у контексті переходу країни до чистої енергії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Зазначається, ще Пекін уже четвертий рік поспіль схвалює будівництво щонайменше 10 нових реакторів. Нині країна будує 30, що становить майже половину світової загальної кількості, і очікується, що до кінця десятиліття вона обійде США і стане найбільшим у світі генератором атомної енергії.

10 нових реакторів коштуватимуть загалом 200 мільярдів юанів (27 мільярдів доларів). ... Очікується, що ядерна потужність Китаю досягне 65 гігават до кінця 2025 року, за даними China Electricity Council, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року. Очікується, що до 2040 року потужність атомного флоту країни досягне 200 гігават і буде складати близько 10% від загальної виробленої електроенергії