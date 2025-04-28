Китай нарощує атомну енергетику: схвалено будівництво 10 нових реакторів
Київ • УНН
Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових атомних реакторів. Країна планує обігнати США та стати лідером з атомної енергії до кінця десятиліття.
Державна рада Китаю схвалила будівництво 10 нових реакторів, підкресливши важливість атомної енергетики у контексті переходу країни до чистої енергії. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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Зазначається, ще Пекін уже четвертий рік поспіль схвалює будівництво щонайменше 10 нових реакторів. Нині країна будує 30, що становить майже половину світової загальної кількості, і очікується, що до кінця десятиліття вона обійде США і стане найбільшим у світі генератором атомної енергії.
10 нових реакторів коштуватимуть загалом 200 мільярдів юанів (27 мільярдів доларів). ... Очікується, що ядерна потужність Китаю досягне 65 гігават до кінця 2025 року, за даними China Electricity Council, порівняно з менш ніж 60 гігаватами минулого року. Очікується, що до 2040 року потужність атомного флоту країни досягне 200 гігават і буде складати близько 10% від загальної виробленої електроенергії
Автори вказують, що перевагою Китаю є те, що державні банки надають дешеві кредити компаніям, які будують атомні станції. Це дозволяє суттєво знизити витрати ще на етапі будівництва.
Нагадаємо
Минулого тижня стало відомо, що Китай успішно випробував неядерний водневий вибуховий пристрій. Він створив вогняну кулю з температурою понад 1000°C, спалах якої тривав у 15 разів довше за тротил.
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