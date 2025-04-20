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Китай протестував неядерну водневу бомбу

Київ • УНН

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Китай успішно випробував неядерний водневий вибуховий пристрій. Він створив вогняну кулю з температурою понад 1000°C, спалах якої тривав у 15 разів довше за тротил.

Китай протестував неядерну водневу бомбу

Науковці з Китаю випробували водневу бомбу, яка утворює вогняну кулю з температурою понад 1000°C. Її спалах триває в 15 разів довше, ніж у звичайного тротилу. Про це повідомляє SCMP, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що китайські дослідники успішно підірвали вибуховий пристрій на основі водню під час контрольованого польового випробування, запустивши руйнівну хімічну ланцюгову реакцію без використання ядерних матеріалів.

Бомба вагою 2 кг згенерувала вогняну кулю, температура якої перевищувала 1000 градусів за Цельсієм протягом понад дві секунди, що у 15 разів довше, ніж еквівалентний вибух тротилу.

Доповненння

Пристрій використовує твердотільний матеріал для зберігання водню на основі магнію. Цей матеріал - сріблястий порошок, відомий як гідрид магнію - зберігає значно більше водню, ніж резервуар під тиском.

Спочатку він був розроблений для транспортування газу в автономні райони, де він міг би живити паливні елементи для виробництва екологічно чистої електроенергії та тепла.

Дослідники в рецензованій статті, опублікованій в китайськомовному журналі "Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance" повідомили, що при активації звичайними вибуховими речовинами гідрид магнію зазнав швидкого термічного розкладання, вивільняючи газ водень, який спалахував, перетворюючись на "тривале пекло".

Вибухи газоподібного водню спалахують з мінімальною енергією запалювання, мають широкий діапазон вибуху і вивільняють полум'я, яке швидко виривається назовні та широко розповсюджується

- зазначає команда дослідників на чолі з науковим співробітником CSSC Ван Сюефенгом.

Ланцюгова реакція починається, коли детонаційні ударні хвилі розбивають гідрид магнію на частинки мікронного розміру, оголюючи свіжі поверхні, йдеться в дослідженні.

Термічне розкладання швидко вивільняє газ водень, який змішується з навколишнім повітрям. Досягнувши нижньої межі вибуховості, суміш спалахує, запускаючи екзотермічне горіння.

Вивільнене тепло сприяє подальшому розкладанню гідриду магнію, створюючи самопідтримуючий цикл до вичерпання палива - синергетичний каскад механічного розриву пласта, виділення водню і теплового зворотного зв'язку.

Яку загрозу несе воднева бомба

Сюефенг пояснив, що ця комбінація дозволяє точно контролювати інтенсивність вибуху, легко досягаючи рівномірного знищення цілей на великих територіях.

Водночас відомо, що воднева бомба може спричинити значні теплові пошкодження, оскільки розпечена вогняна куля, яку вона утворює - достатня для розплавлення алюмінієвих сплавів.

Згідно з відкритою інформацією, наразі досліджуються й інші можливості застосування технології зберігання твердого водню, в тому числі в паливних елементах підводних човнів і системах живлення безпілотних літальних апаратів з тривалим терміном служби.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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