У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с

Компанія Huawei спільно з оператором China Unicom запустили першу в країні широкосмугову мережу стандарту 10G у районі Сюн’ань провінції Хебей. Виміряна швидкість перевищила 9800 Мбіт/с. Про це інформує Mydrivers, передає УНН.

Зазначається, що даний регіон розташований поблизу Пекіна і розглядається як один із ключових технологічних хабів Китаю. Мережа побудована на базі першого у світі рішення 50G PON.

Завдяки модернізації базової архітектури оптоволоконної мережі доступу пропускна спроможність одного користувача збільшується з традиційного гігабітного рівня до рівня 10G, а затримка в мережі скорочується до рівня мілісекунд.