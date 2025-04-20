У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с
Київ • УНН
Huawei та China Unicom запустили першу в Китаї 10G широкосмугову мережу в районі Сюн’ань. Мережа на базі 50G PON продемонструвала швидкість понад 9800 Мбіт/с, відкриваючи шлях до нових технологій.
Компанія Huawei спільно з оператором China Unicom запустили першу в країні широкосмугову мережу стандарту 10G у районі Сюн’ань провінції Хебей. Виміряна швидкість перевищила 9800 Мбіт/с. Про це інформує Mydrivers, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що даний регіон розташований поблизу Пекіна і розглядається як один із ключових технологічних хабів Китаю. Мережа побудована на базі першого у світі рішення 50G PON.
Завдяки модернізації базової архітектури оптоволоконної мережі доступу пропускна спроможність одного користувача збільшується з традиційного гігабітного рівня до рівня 10G, а затримка в мережі скорочується до рівня мілісекунд.
Згідно з опублікованими даними, реальна швидкість завантаження в мережі досягла 9834 Мбіт/с, а швидкість відправки - 1008 Мбіт/с. Це істотно перевершує поточні стандарти домашнього широкосмугового доступу і відкриває нові можливості для використання технологій з високим навантаженням: 8K-відео, хмарні сервіси, віртуальна і доповнена реальність.
За даними Mydrivers, Китай продовжує лідирувати в розгортанні мереж наступного покоління: станом на січень 2025 року в країні налічується 4,25 мільйона базових станцій 5G - більше, ніж будь-де у світі.
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Chang Guang Satellite Technology досягла швидкості передачі даних 100 Гбіт/с через лазерний зв'язок із супутника на Землю. Це в 10 разів перевищує попередній рекорд та випереджає можливості Starlink.
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