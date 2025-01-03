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Китай перевершив Stark link завдяки 10-кратній швидкості лазерної передачі даних із космосу на Землю

Китай перевершив Stark link завдяки 10-кратній швидкості лазерної передачі даних із космосу на Землю

Київ • УНН

 • 31939 перегляди

Chang Guang Satellite Technology досягла швидкості передачі даних 100 Гбіт/с через лазерний зв'язок із супутника на Землю. Це в 10 разів перевищує попередній рекорд та випереджає можливості Starlink.

Гонитва за створення лазерного зв'язку набирає обертів. Пекін успішно досягнув швидкості передачі даних у 100 гігабіт на секунду. Про це пише УНН з посиланням на interestingengineering.com.

Деталі

Видання зазначає, що країна успішно досягла швидкості передачі даних зі швидкістю 100 Гбіт/с за допомогою лазерного зв'язку із супутника на землю. Ця безпрецедентна швидкість — у 10 разів швидша за попередній рекорд, ідеться в повідомленні.

Компанія Chang Guang Satellite Technology запустила угруповання супутників Jilin-1 ("Цзілінь-1" — ред.). За її даними, це найбільша у світі комерційна супутникова мережа дистанційного зондування із субметровою роздільною здатністю. Дані передавалися між мобільною наземною станцією на базі вантажівки й одним зі 117 супутників на орбіті. Це досягнення дає Chang Guang Satellite перевагу над Starlink.

Компанія планує розгорнути лазерні комунікаційні блоки на всіх супутниках угруповання "Цзілінь-1", щоб підвищити їхню ефективність, з метою об'єднати в мережу 300 супутників до 2027 року.

ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink16.12.24, 19:02 • 31935 переглядiв

З розвитком технологій супутники стають розумнішими і кращими у зборі детальної інформації. Однак відправка всіх цих даних назад на Землю традиційними методами стає вузьким місцем. Супутниковий зв'язок, особливо з використанням лазерів, є більш ефективним і доступним рішенням. З цієї причини компанія Chang Guang розробила компактний термінал лазерного зв'язку — розміром приблизно з рюкзак — здатний передавати дані як між супутниками, так і з космосу назад на Землю. Цей вдосконалений термінал було включено в корисне навантаження супутника (позначеного Jilin-1 02A02), запущеного в червні 2023 року.

Оскільки наземна станція встановлена на транспортному засобі, її можна переміщати, щоб уникнути поганої погоди і турбулентності, що робить передачу даних надійнішою. Кілька приймальних станцій будуть встановлені по всьому Китаю для підвищення ефективності отримання даних дистанційного зондування зображень. Однак досягнення було непростим. Для цього досягнення команда подолала різні технічні перешкоди, включно з атмосферними збуреннями, швидким переміщенням супутника і підтриманням точного вирівнювання лазерного променя.

За останні кілька років компанія домоглася швидкого прогресу в розробці високошвидкісних технологій лазерного зв'язку — як для передачі даних "космос-земля", так і для передачі даних між супутниками. Наприклад, раніше система досягла швидкості передачі даних 10 Гбіт/с із космосу на Землю в жовтні 2023 року. Останнє досягнення швидкості передачі 100 Гбіт/с, як кажуть, еквівалентно передачі десяти повнометражних фільмів за "одну секунду".

Нагадаємо

"Київстар" підписав угоду зі Starlink про надання послуг супутникового мобільного зв'язку в Україні. Запуск SMS-сервісу планується у 4 кварталі 2025 року, згодом з'явиться голосовий зв'язок та передача даних.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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