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Китай превзошел Stark link благодаря 10-кратной скорости лазерной передачи данных из космоса на Землю

Китай превзошел Stark link благодаря 10-кратной скорости лазерной передачи данных из космоса на Землю

Киев  •  УНН

 • 3692 просмотра

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Chang Guang Satellite Technology достигла скорости передачи данных 100 Гбит/с через лазерную связь со спутника на Землю. Это в 10 раз превышает предыдущий рекорд и опережает возможности Starlink.

Гонка за создание лазерной связи набирает обороты. Пекин успешно достиг скорости передачи данных в 100 гигабит в секунду. Об этом пишет УНН со ссылкой на interestingengineering.com.

Детали

Издание отмечает, что страна успешно достигла скорости передачи данных со скоростью 100 Гбит/с с помощью лазерной связи со спутника на землю. Эта беспрецедентная скорость - в 10 раз быстрее предыдущего рекорда, говорится в сообщении.

Компания Chang Guang Satellite Technology запустила группировку спутников Jilin-1 ("Цзилинь-1" - ред.). По ее данным, это крупнейшая в мире коммерческая спутниковая сеть дистанционного зондирования с субметровым разрешением. Данные передавались между мобильной наземной станцией на базе грузовика и одним из 117 спутников на орбите. Это достижение дает Chang Guang Satellite преимущество над Starlink.

Компания планирует развернуть лазерные коммуникационные блоки на всех спутниках группировки "Цзилинь-1", чтобы повысить их эффективность, с целью объединить в сеть 300 спутников к 2027 году.

ЕС вложит около 11 млрд евро в спутниковую сеть для конкуренции со Starlink16 дек. 2024, 17:02 • 30381 просмотр

С развитием технологий спутники становятся умнее и лучше в сборе детальной информации. Однако отправка всех этих данных обратно на Землю традиционными методами становится узким местом. Спутниковая связь, особенно с использованием лазеров, является более эффективным и доступным решением. По этой причине компания Chang Guang разработала компактный терминал лазерной связи - размером примерно с рюкзак - способный передавать данные как между спутниками, так и из космоса обратно на Землю. Этот усовершенствованный терминал был включен в полезную нагрузку спутника (обозначенного Jilin-1 02A02), запущенного в июне 2023 года.

Поскольку наземная станция установлена на транспортном средстве, ее можно перемещать, чтобы избежать плохой погоды и турбулентности, что делает передачу данных более надежной. Несколько приемных станций будут установлены по всему Китаю для повышения эффективности получения данных дистанционного зондирования изображений. Однако достижение было непростым. Для этого достижения команда преодолела различные технические препятствия, включая атмосферные возмущения, быстрое перемещение спутника и поддержание точного выравнивания лазерного луча.

За последние несколько лет компания добилась быстрого прогресса в разработке высокоскоростных технологий лазерной связи - как для передачи данных "космос-земля", так и для передачи данных между спутниками. Например, ранее система достигла скорости передачи данных 10 Гбит/с из космоса на Землю в октябре 2023 года. Последнее достижение скорости передачи 100 Гбит/с, как говорят, эквивалентно передаче десяти полнометражных фильмов за "одну секунду".

Напомним

"Киевстар" подписал соглашение со Starlink о предоставлении услуг спутниковой мобильной связи в Украине. Запуск SMS-сервиса планируется в 4 квартале 2025 года, впоследствии появится голосовая связь и передача данных.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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