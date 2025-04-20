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В Китае запустили интернет 10G: скорость до 10 тысяч Мбит/с

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Huawei и China Unicom запустили первую в Китае широкополосную сеть 10G в районе Сюнъань. Сеть на базе 50G PON продемонстрировала скорость более 9800 Мбит/с, открывая путь к новым технологиям.

В Китае запустили интернет 10G: скорость до 10 тысяч Мбит/с

Компания Huawei совместно с оператором China Unicom запустили первую в стране широкополосную сеть стандарта 10G в районе Сюнъань провинции Хэбэй. Измеренная скорость превысила 9800 Мбит/с. Об этом информирует Mydrivers, передает УНН.

Детали

Отмечается, что данный регион расположен вблизи Пекина и рассматривается как один из ключевых технологических хабов Китая. Сеть построена на базе первого в мире решения 50G PON.

Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети доступа пропускная способность одного пользователя увеличивается с традиционного гигабитного уровня до уровня 10G, а задержка в сети сокращается до уровня миллисекунд.

- говорится в сообщении.

Согласно опубликованным данным, реальная скорость загрузки в сети достигла 9834 Мбит/с, а скорость отправки - 1008 Мбит/с. Это существенно превосходит текущие стандарты домашнего широкополосного доступа и открывает новые возможности для использования технологий с высокой нагрузкой: 8K-видео, облачные сервисы, виртуальная и дополненная реальность.

По данным Mydrivers, Китай продолжает лидировать в развертывании сетей следующего поколения: по состоянию на январь 2025 года в стране насчитывается 4,25 миллиона базовых станций 5G - больше, чем где бы то ни было в мире.

Напомним

Chang Guang Satellite Technology достигла скорости передачи данных 100 Гбит/с через лазерную связь со спутника на Землю. Это в 10 раз превышает предыдущий рекорд и опережает возможности Starlink.

Huawei удваивает выпуск чипов ИИ: ключевой шаг в борьбе за технологическую независимость Китая25.02.25, 10:31 • 30213 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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