Китай протестировал неядерную водородную бомбу

Ученые из Китая испытали водородную бомбу, которая образует огненный шар с температурой более 1000°C. Ее вспышка длится в 15 раз дольше, чем у обычного тротила. Об этом сообщает SCMP, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что китайские исследователи успешно взорвали взрывное устройство на основе водорода во время контролируемого полевого испытания, запустив разрушительную химическую цепную реакцию без использования ядерных материалов.

Бомба весом 2 кг сгенерировала огненный шар, температура которого превышала 1000 градусов по Цельсию в течение более двух секунд, что в 15 раз дольше, чем эквивалентный взрыв тротила.

Дополнение

Устройство использует твердотельный материал для хранения водорода на основе магния. Этот материал - серебристый порошок, известный как гидрид магния - хранит значительно больше водорода, чем резервуар под давлением.

Изначально он был разработан для транспортировки газа в автономные районы, где он мог бы питать топливные элементы для производства экологически чистой электроэнергии и тепла.

Исследователи в рецензируемой статье, опубликованной в китайскоязычном журнале "Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance" сообщили, что при активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния претерпел быстрое термическое разложение, высвобождая газ водород, который воспламенялся, превращаясь в "длительный ад".

Взрывы газообразного водорода вспыхивают с минимальной энергией зажигания, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется - отмечает команда исследователей во главе с научным сотрудником CSSC Ван Сюэфэном.

Цепная реакция начинается, когда детонационные ударные волны разбивают гидрид магния на частицы микронного размера, обнажая свежие поверхности, говорится в исследовании.

Термическое разложение быстро высвобождает газ водород, который смешивается с окружающим воздухом. Достигнув нижнего предела взрываемости, смесь воспламеняется, запуская экзотермическое горение.

Высвобожденное тепло способствует дальнейшему разложению гидрида магния, создавая самоподдерживающийся цикл до исчерпания топлива - синергетический каскад механического разрыва пласта, выделения водорода и тепловой обратной связи.

Какую угрозу несет водородная бомба

Сюэфэн пояснил, что эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного уничтожения целей на больших территориях.

В то же время известно, что водородная бомба может вызвать значительные тепловые повреждения, поскольку раскаленный огненный шар, который она образует - достаточен для расплавления алюминиевых сплавов.

Согласно открытой информации, в настоящее время исследуются и другие возможности применения технологии хранения твердого водорода, в том числе в топливных элементах подводных лодок и системах питания беспилотных летательных аппаратов с длительным сроком службы.

Напомним

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