Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания россии после начала перемирия. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Макрон перечислил ключевые элементы сдерживания рф после начала перемирия. Президент указал, что первый "эшелон" обороны – это украинская армия.

Сначала выстраивание в несколько ярусов гарантий. Первый эшелон обороны – это сама украинская армия. Какая именно модель должна быть? Подготовка украинских военных и усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне руководителей Генштабов наших стран и теперь все страны коалиции подключились в цикл обсуждений

По его словам, второй уровень – это обеспечение гарантий и сдерживания, над которыми работают военные союзников.

Второе, это обеспечение гарантий и сдерживания – это вторая завеса. Мы сейчас продолжаем на уровне военного обсуждения того смысла, который мы вкладываем в это развертывание и как выстраивать эти гарантии в долгосрочной перспективе, вклад каждого из нас, но все мы стремимся к тому, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня и дальше мы могли бы ввести такие гарантии, которые могли бы сдержать от дальнейшей агрессии рф