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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
10:49 • 6436 просмотра

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Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Президент Франции заявил, что первый уровень обороны – украинская армия, второй – гарантии союзников. Он стремится, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня.

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания россии после начала перемирия. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Макрон перечислил ключевые элементы сдерживания рф после начала перемирия. Президент указал, что первый "эшелон" обороны – это украинская армия.

Сначала выстраивание в несколько ярусов гарантий. Первый эшелон обороны – это сама украинская армия. Какая именно модель должна быть? Подготовка украинских военных и усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне руководителей Генштабов наших стран и теперь все страны коалиции подключились в цикл обсуждений

- рассказал Макрон.

По его словам, второй уровень – это обеспечение гарантий и сдерживания, над которыми работают военные союзников.

Второе, это обеспечение гарантий и сдерживания – это вторая завеса. Мы сейчас продолжаем на уровне военного обсуждения того смысла, который мы вкладываем в это развертывание и как выстраивать эти гарантии в долгосрочной перспективе, вклад каждого из нас, но все мы стремимся к тому, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня и дальше мы могли бы ввести такие гарантии, которые могли бы сдержать от дальнейшей агрессии рф 

- сказал Макрон.

"Есть два направления": Зеленский высказался о гарантиях безопасности и поддержке США03.05.25, 12:49 • 11391 просмотр

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Премьер-министр Британии Стармер заявлял, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Кир Стармер
Вооруженные силы Украины
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Эммануэль Макрон
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