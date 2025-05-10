Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что первый уровень обороны – украинская армия, второй – гарантии союзников. Он стремится, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал два ключевых элемента сдерживания россии после начала перемирия. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Макрон перечислил ключевые элементы сдерживания рф после начала перемирия. Президент указал, что первый "эшелон" обороны – это украинская армия.
Сначала выстраивание в несколько ярусов гарантий. Первый эшелон обороны – это сама украинская армия. Какая именно модель должна быть? Подготовка украинских военных и усиление. Это была коллективная рефлексия на уровне руководителей Генштабов наших стран и теперь все страны коалиции подключились в цикл обсуждений
По его словам, второй уровень – это обеспечение гарантий и сдерживания, над которыми работают военные союзников.
Второе, это обеспечение гарантий и сдерживания – это вторая завеса. Мы сейчас продолжаем на уровне военного обсуждения того смысла, который мы вкладываем в это развертывание и как выстраивать эти гарантии в долгосрочной перспективе, вклад каждого из нас, но все мы стремимся к тому, чтобы с понедельника начался режим прекращения огня и дальше мы могли бы ввести такие гарантии, которые могли бы сдержать от дальнейшей агрессии рф
"Есть два направления": Зеленский высказался о гарантиях безопасности и поддержке США03.05.25, 12:49 • 11391 просмотр
Дополнение
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.
Премьер-министр Британии Стармер заявлял, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.