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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
14:21 • 1366 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10:49 • 8110 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

Президент Франції заявив, що перший рівень оборони – українська армія, другий – гарантії союзників. Він прагне, щоб з понеділка почався режим припинення вогню.

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

Президент Франції Еммануель Макрон назвав два ключові елементи стримування росії після початку перемиря. Про це він розповів під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Макрон перерахував ключові елементи стримування рф після початку перемиря. Президент вказав, що перший "ешелон" оборони – це українська армія.

Спочатку вибудова в декілька ярусів гарантій. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. Яка саме модель має бути? Підготовка українських військових та посилення. Це була колективна рефлексія на рівні керівник Генштабів наших країн й тепер всі країни коаліції підключилися в цикл обговорень

- розповів Макрон.

За його словами, другий рівень – це забезпечення гарантій та стримування, над якими працюють військові союзників.

Друге, це забезпечення гарантій та стримування – це друга завіса. Ми зараз продовжуємо на рівні військового обговорення того сенсу який ми вкладаємо в це розгортання та як розбудовувати ці гарантії у довгостроковій перспективі, внесок кожного з нас, але всі ми прагнемо того, щоб з понеділка почався режим припинення вогню й далі ми могли б запровадити такі гарантії, які б могли стримати від подальшої агресії рф 

- сказав Макрон.

"Є два напрямки": Зеленський висловився про гарантії безпеки і підтримку США03.05.25, 12:49 • 11393 перегляди

Доповнення

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Прем'єр-міністр Британії Стармер заявляв, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Кейр Стармер
Збройні сили України
Фрідріх Мерц
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