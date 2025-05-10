Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
Київ • УНН
Президент Франції заявив, що перший рівень оборони – українська армія, другий – гарантії союзників. Він прагне, щоб з понеділка почався режим припинення вогню.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав два ключові елементи стримування росії після початку перемиря. Про це він розповів під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Макрон перерахував ключові елементи стримування рф після початку перемиря. Президент вказав, що перший "ешелон" оборони – це українська армія.
Спочатку вибудова в декілька ярусів гарантій. Перший ешелон оборони – це сама українська армія. Яка саме модель має бути? Підготовка українських військових та посилення. Це була колективна рефлексія на рівні керівник Генштабів наших країн й тепер всі країни коаліції підключилися в цикл обговорень
За його словами, другий рівень – це забезпечення гарантій та стримування, над якими працюють військові союзників.
Друге, це забезпечення гарантій та стримування – це друга завіса. Ми зараз продовжуємо на рівні військового обговорення того сенсу який ми вкладаємо в це розгортання та як розбудовувати ці гарантії у довгостроковій перспективі, внесок кожного з нас, але всі ми прагнемо того, щоб з понеділка почався режим припинення вогню й далі ми могли б запровадити такі гарантії, які б могли стримати від подальшої агресії рф
"Є два напрямки": Зеленський висловився про гарантії безпеки і підтримку США03.05.25, 12:49 • 11393 перегляди
Доповнення
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Прем'єр-міністр Британії Стармер заявляв, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.