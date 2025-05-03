"Є два напрямки": Зеленський висловився про гарантії безпеки і підтримку США
Київ • УНН
Україна прагне отримати від США гарантії безпеки, щоб запобігти майбутнім нападам росії. Розглядаються моделі з іноземним контингентом і підтримкою, як в Ізраїлю.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує гарантій безпеки від США для запобігання майбутнім нападам росії, і розглядає моделі з іноземним контингентом та підтримкою, як в Ізраїлю, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами Зеленського, Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, щоб запобігти нападам росії в майбутньому.
"Є два напрямки: або у нас буде іноземний контингент у великій кількості, або це буде менший контингент, який також матиме щось на кшталт статті 5", - сказав Зеленський, маючи на увазі Статут НАТО. "Модель, як у Ізраїлю, яка значною мірою має підтримку (backstop) США", - додав він.
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Зеленський заявляв, що військовий контингент в Україні буде представлений не лише Великою Британією і Францією, це буде коаліція країн.