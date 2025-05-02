Угода про корисні копалини між США та Україною не містить формальних гарантій безпеки - Шмигаль

В угоді про створення спільно із США інвестиційного фонду відновлення немає формальних гарантій безпеки, але кожна нова надана США військова допомога Україні вважається капітальним внеском. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає УНН.

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Формальних гарантій оборони в даній угоді немає, але кожна нова надана США військова допомога Україні вважається капітальним внеском. Це стимулює цю адміністрацію США продовжувати і не зупиняти постачання нам зброї, постачання нам розвідданих. Тобто у нас продовжується наша співпраця, у нас підписані гарантійні запевнення, підписані Президентом України і президентом США, все це працює. Ми сьогодні продовжуємо отримання пакетів допомоги від США на полі бою - сказав Шмигаль.

Він зазначав, що в угоді прописано, що фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50.

З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога, наприклад системи ППО. Внесок України – це 50 відсотків від ренти з нових, підкреслюю, з нових ліцензій на видобуток нафти, газу та критичних мінералів. Наголошую, що доходи від уже розпочатих проєктів не включаються до фонду, це важливо з огляду на бюджетні надходження - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль по пунктах роз'яснив у парламенті положення угоди України і США про корисні копалини, ратифікацію якої у Верховній Раді очікують наступного тижня.