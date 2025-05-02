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У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини
08:28 • 5900 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

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Угода України та США про копалини: Шмигаль по пунктах роз'яснив деталі перед ратифікацією

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль роз'яснив деталі угоди між Україною та США про корисні копалини. Фонд інвестуватиме в Україну, а прибутки реінвестуватимуться протягом 10 років.

Угода України та США про копалини: Шмигаль по пунктах роз'яснив деталі перед ратифікацією

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль по пунктах роз'яснив у парламенті положення угоди України і США про корисні копалини, ратифікацію якої у Верховній Раді очікують наступного тижня, пише УНН.

Деталі

"Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови", - повідомив Шмигаль у Telegram.

Основні положення

З трибуни Верховної Ради розповів про основні положення угоди:

  • створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно;
    • Фонд - це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною;
      • Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога;
        • у перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну;
          • Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит;
            • Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України;
              • в угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України;
                • доходи Фонду не оподатковуються Сполученими Штатами та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає унікальні можливості для розвитку торгівлі;
                  • угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

                    "Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення - це не один день і не одне рішення", - зазначив Шмигаль.

                    Уряд, з його слів, "розраховує на підтримку парламентарів щодо швидкої ратифікації цієї угоди та на подальшу співпрацю для її успішної реалізації". "Ця угода безперечно стане основою для нових відносин зі Сполученими Штатами, які нам потрібні для захисту нашої державності у війні і відновлення нашої країни після війни", - наголосив Прем'єр.

                    Доповнення

                    Голосування у Верховній Раді за ратифікацію угоди України та США про корисні копалини очікується 8 травня.

                    Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку Україна та США підписали 30 квітня.

                    Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.

                    Юлія Шрамко

                    Юлія Шрамко

                    ЕкономікаПолітика
                    Верховна Рада
                    Сполучені Штати
                    Україна
                    Денис Шмигаль
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