Соглашение Украины и США о полезных ископаемых: Шмыгаль по пунктам разъяснил детали перед ратификацией

Премьер-министр Денис Шмыгаль по пунктам разъяснил в парламенте положения соглашения Украины и США о полезных ископаемых, ратификацию которого в Верховной Раде ожидают на следующей неделе, пишет УНН.

Детали

"Правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Основные положения

С трибуны Верховной Рады рассказал об основных положениях соглашения:

создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются совместно;

Фонд - это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной;

Фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы, или новая военная помощь;

в первые 10 лет прибыли Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину;

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати". То есть на продукцию будет гарантированный спрос;

Фонд через американское агентство DFC будет привлекать американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины;

в соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины;

доходы Фонда не облагаются налогами Соединенными Штатами и Украиной. Критические ископаемые, которые экспортируются в США, не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает уникальные возможности для развития торговли;

соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

"Учитывая масштабность соглашения, нужны еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, и поэтому процесс его создания - это не один день и не одно решение", - отметил Шмыгаль.

Правительство, по его словам, "рассчитывает на поддержку парламентариев по быстрой ратификации этого соглашения и на дальнейшее сотрудничество для его успешной реализации". "Это соглашение бесспорно станет основой для новых отношений с Соединенными Штатами, которые нам нужны для защиты нашей государственности в войне и восстановления нашей страны после войны", - подчеркнул Премьер.

Дополнение

Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых ожидается 8 мая.

Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое Украина и США подписали 30 апреля.

Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.