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В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых
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В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

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Соглашение Украины и США о полезных ископаемых: Шмыгаль по пунктам разъяснил детали перед ратификацией

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль разъяснил детали соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Фонд будет инвестировать в Украину, а прибыли будут реинвестироваться в течение 10 лет.

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых: Шмыгаль по пунктам разъяснил детали перед ратификацией

Премьер-министр Денис Шмыгаль по пунктам разъяснил в парламенте положения соглашения Украины и США о полезных ископаемых, ратификацию которого в Верховной Раде ожидают на следующей неделе, пишет УНН.

Детали

"Правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Основные положения

С трибуны Верховной Рады рассказал об основных положениях соглашения:

  • создается Инвестиционный фонд восстановления, которым на равных условиях управляют Украина и США. Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества. Все решения принимаются совместно;
    • Фонд - это инструмент инвестиций в Украину, а не механизм передачи активов. Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной;
      • Фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50. Со стороны США это будут денежные взносы, или новая военная помощь;
        • в первые 10 лет прибыли Фонда не выводятся из Украины, а реинвестируются в Украину;
          • Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати". То есть на продукцию будет гарантированный спрос;
            • Фонд через американское агентство DFC будет привлекать американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины;
              • в соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины;
                • доходы Фонда не облагаются налогами Соединенными Штатами и Украиной. Критические ископаемые, которые экспортируются в США, не облагаются пошлинами, что в нынешних условиях дает уникальные возможности для развития торговли;
                  • соглашение не противоречит другим международным обязательствам Украины.

                    "Учитывая масштабность соглашения, нужны еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, и поэтому процесс его создания - это не один день и не одно решение", - отметил Шмыгаль.

                    Правительство, по его словам, "рассчитывает на поддержку парламентариев по быстрой ратификации этого соглашения и на дальнейшее сотрудничество для его успешной реализации". "Это соглашение бесспорно станет основой для новых отношений с Соединенными Штатами, которые нам нужны для защиты нашей государственности в войне и восстановления нашей страны после войны", - подчеркнул Премьер.

                    Дополнение

                    Голосование в Верховной Раде за ратификацию соглашения Украины и США о полезных ископаемых ожидается 8 мая.

                    Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое Украина и США подписали 30 апреля.

                    Первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

                    Экономикаполитика
                    Верховная Рада
                    Соединенные Штаты
                    Украина
                    Денис Шмыгаль
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