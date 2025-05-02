Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не содержит формальных гарантий безопасности - Шмыгаль

В соглашении о создании совместно с США инвестиционного фонда восстановления нет формальных гарантий безопасности, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.

Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения, подписаны Президентом Украины и президентом США, все это работает. Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя