Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не содержит формальных гарантий безопасности - Шмыгаль
Киев • УНН
В соглашении об инвестиционном фонде восстановления между Украиной и США отсутствуют формальные гарантии безопасности. Тем не менее, новая военная помощь США считается капитальным взносом.
В соглашении о создании совместно с США инвестиционного фонда восстановления нет формальных гарантий безопасности, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения, подписаны Президентом Украины и президентом США, все это работает. Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя
Он отмечал, что в соглашении прописано, что фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50.
Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь, например системы ПВО. Вклад Украины – это 50 процентов от ренты с новых, подчеркиваю, с новых лицензий на добычу нефти, газа и критических минералов. Подчеркиваю, что доходы от уже начатых проектов не включаются в фонд, это важно с точки зрения бюджетных поступлений
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль по пунктам разъяснил в парламенте положения соглашения Украины и США о полезных ископаемых, ратификацию которой в Верховной Раде ожидают на следующей неделе.