Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не содержит формальных гарантий безопасности - Шмыгаль

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике
Эксклюзив
10:55 • 276 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
10:48 • 1806 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

08:28 • 9858 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

05:30 • 23397 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 64525 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 136160 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 120294 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 127970 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 127682 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 316629 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+14°
3м/с
23%
755 мм
Популярные новости

Соглашение об ископаемых во многом символическое, но для Трампа этого достаточно - CNN

2 мая, 01:04 • 20932 просмотра

США не будут отменять санкции против рф, но могут ввести новые – Госдеп

2 мая, 02:53 • 20111 просмотра

Израиль нанес удар по территории дворца президента Сирии в Дамаске

2 мая, 03:23 • 37323 просмотра

россия вывела в Черное море целую армаду кораблей с "Калибрами" - ВМФ

2 мая, 03:35 • 25509 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 18683 просмотра
публикации

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

10:48 • 1834 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

06:22 • 18809 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 118020 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 215691 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 316632 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

1 мая, 19:32 • 24468 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

1 мая, 19:09 • 28202 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

1 мая, 16:52 • 27983 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

1 мая, 14:10 • 32730 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 35661 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не содержит формальных гарантий безопасности - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 158 просмотра

В соглашении об инвестиционном фонде восстановления между Украиной и США отсутствуют формальные гарантии безопасности. Тем не менее, новая военная помощь США считается капитальным взносом.

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной не содержит формальных гарантий безопасности - Шмыгаль

В соглашении о создании совместно с США инвестиционного фонда восстановления нет формальных гарантий безопасности, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНН. 

Детали

Формальных гарантий обороны в данном соглашении нет, но каждая новая предоставленная США военная помощь Украине считается капитальным взносом. Это стимулирует эту администрацию США продолжать и не останавливать поставки нам оружия, поставки нам разведданных. То есть у нас продолжается наше сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения, подписаны Президентом Украины и президентом США, все это работает. Мы сегодня продолжаем получение пакетов помощи от США на поле боя

- сказал Шмыгаль.

Он отмечал, что в соглашении прописано, что фонд будет наполняться Соединенными Штатами и Украиной в пропорции 50 на 50.

Со стороны США это будут денежные взносы или новая военная помощь, например системы ПВО. Вклад Украины – это 50 процентов от ренты с новых, подчеркиваю, с новых лицензий на добычу нефти, газа и критических минералов. Подчеркиваю, что доходы от уже начатых проектов не включаются в фонд, это важно с точки зрения бюджетных поступлений

- добавил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль по пунктам разъяснил в парламенте положения соглашения Украины и США о полезных ископаемых, ратификацию которой в Верховной Раде ожидают на следующей неделе.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономикаполитика
Соединенные Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Brent
$61.79
Bitcoin
$96,603.80
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.98
Золото
$3,273.46
Ethereum
$1,820.46