"Есть два направления": Зеленский высказался о гарантиях безопасности и поддержке США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности от США для предотвращения будущих нападений россии, и рассматривает модели с иностранным контингентом и поддержкой, как у Израиля, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, Украина стремится получить гарантии безопасности от США, чтобы предотвратить нападения россии в будущем.

"Есть два направления: или у нас будет иностранный контингент в большом количестве, или это будет меньший контингент, который также будет иметь что-то вроде статьи 5", - сказал Зеленский, имея в виду Устав НАТО. "Модель, как у Израиля, которая в значительной степени имеет поддержку (backstop) США", - добавил он.

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Ранее

Зеленский заявлял, что военный контингент в Украине будет представлен не только Великобританией и Францией, это будет коалиция стран.