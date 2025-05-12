В Киеве спасатели вынесли из горящей квартиры кота и собаку
Киев • УНН
В Подольском районе Киева спасатели вынесли кота и собаку из квартиры, где произошел пожар. Один человек обратился к медикам из-за острой реакции на стресс.
В Киеве во время тушения пожара в квартире были спасены кот и собака. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в воскресенье, 11 мая, в 17:57 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Вышгородской, в Подольском районе столицы.
Пожар произошел в квартире на 7 этаже жилой многоэтажки. В ходе тушения пожарные вынесли из квартиры кота и собаку и, оказав животным неотложную помощь, передали владельцам. В результате пожара один человек обратился к медикам, предварительно с острой реакцией на стресс
Спасатели добавили, что в 18:34 пожар был ликвидирован на площади 10 кв. м. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Напомним
На днях в Самборском районе Львовской области кот спас семью во время пожара в их доме, вовремя разбудив хозяев. Благодаря этому жильцы вызвали спасателей и никто не пострадал.
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