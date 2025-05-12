В Киеве спасатели вынесли из горящей квартиры кота и собаку

В Киеве во время тушения пожара в квартире были спасены кот и собака. Об этом сообщает ГСЧС Украины, информирует УНН.

Отмечается, что в воскресенье, 11 мая, в 17:57 поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме на улице Вышгородской, в Подольском районе столицы.

Пожар произошел в квартире на 7 этаже жилой многоэтажки. В ходе тушения пожарные вынесли из квартиры кота и собаку и, оказав животным неотложную помощь, передали владельцам. В результате пожара один человек обратился к медикам, предварительно с острой реакцией на стресс