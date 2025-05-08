Запорожские патрульные спасли совенка с дороги с оживленным движением

Патрульные полицейские Запорожья подобрали на дороге с оживленным движением обессиленного совенка, и отвезли птицу зооэксперту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию в Telegram.

Во время патрулирования полицейские заметили посреди дороги птицу. Маленький совенок беспомощно лежал на проезжей части. Птенец был испуган и обессилен.

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Мы осторожно подобрали его и связались с орнитологом, которая уже много лет помогает птицам. Теперь совенок в надежных руках - специалист будет заботиться о нем, пока оно не окрепнет и не сможет вернуться в дикую природу. Каждая жизнь - ценна. Спасибо всем, кто не проходит мимо беды, особенно тем, кто ежедневно спасает не только людей, но и наших меньших братьев