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Запорізькі патрульні врятували совеня з дороги з пожвавленим рухом

Київ • УНН

 • 3068 перегляди

Патрульні Запоріжжя знайшли на дорозі знесилене совеня. Пташеня передали орнітологині, яка доглядатиме його до повернення в дику природу.

Запорізькі патрульні врятували совеня з дороги з пожвавленим рухом

Патрульні поліції Запоріжжя підібрали на дорозі з пожвавленим рухом знесилене совеня, і відвезли птаха зооексперту. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію у Telegram.

Деталі

Під час патрулювання поліціянти помітили посеред дороги птаха. Маленьке совеня безпорадно лежало на проїжджій частині. Пташеня було налякане та знесилене.

На Київщині врятували лелеку, що заплуталась у мотузці на висоті19.04.25, 19:27 • 10836 переглядiв

Ми обережно підібрали його та зв’язалися з орнітологинею, яка вже багато років допомагає птахам. Тепер совеня в надійних руках — спеціалістка опікуватиметься ним, поки воно не зміцніє й не зможе повернутись у дику природу. Кожне життя — цінне. Дякуємо всім, хто не минає біду осторонь, особливо тим, хто щодня рятує не лише людей, а й наших менших братів

- зазначили у поліції.

Нагадаємо

Раніше у Запоріжжі рятувальники визволили кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном, і передали його власникам квартири, щоб ті допомогли знайти господарів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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