Запорізькі патрульні врятували совеня з дороги з пожвавленим рухом
Київ • УНН
Патрульні Запоріжжя знайшли на дорозі знесилене совеня. Пташеня передали орнітологині, яка доглядатиме його до повернення в дику природу.
Патрульні поліції Запоріжжя підібрали на дорозі з пожвавленим рухом знесилене совеня, і відвезли птаха зооексперту. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію у Telegram.
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Під час патрулювання поліціянти помітили посеред дороги птаха. Маленьке совеня безпорадно лежало на проїжджій частині. Пташеня було налякане та знесилене.
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Ми обережно підібрали його та зв’язалися з орнітологинею, яка вже багато років допомагає птахам. Тепер совеня в надійних руках — спеціалістка опікуватиметься ним, поки воно не зміцніє й не зможе повернутись у дику природу. Кожне життя — цінне. Дякуємо всім, хто не минає біду осторонь, особливо тим, хто щодня рятує не лише людей, а й наших менших братів
Нагадаємо
Раніше у Запоріжжі рятувальники визволили кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном, і передали його власникам квартири, щоб ті допомогли знайти господарів.