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ДСНС у Запоріжжі врятували кошеня, яке опинилося у бетонній пастці

ДСНС у Запоріжжі врятували кошеня, яке опинилося у бетонній пастці

Київ • УНН

 • 108345 перегляди

У Запоріжжі рятувальники визволили кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном, і передали його власникам квартири, щоб ті допомогли знайти господарів.

Рятувальники звільнили кошеня, яке застрягло у бетонній пастці вентиляційної шахти. Власники квартири, де чули м'явкання, передали врятоване кошеня мешканцям, які допоможуть знайти його господарів. Пише УНН з посиланням на ДСНС України.

У Запоріжжі рятувальна служба врятувала кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном.Мешканці першого поверху однієї з квартир почули м'явкання з-за стіни ванної кімнати.Рятувальники проробили отвір в стіні, через який кошеня вибралося на волю.

Пухнастика передали власникам квартири, які знайдуть його господарів

- пише ДСНС.

Нагадаємо

Пес, на ім'я Річард відмовився їсти і пити після того, як російська авіабомба зруйнувала будинок його господарів у Харківській області, оплакуючи втрату домівки і тепла, нагадуючи, що російське вторгнення завдає болю всім, навіть тваринам.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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