ДСНС у Запоріжжі врятували кошеня, яке опинилося у бетонній пастці
Київ • УНН
У Запоріжжі рятувальники визволили кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном, і передали його власникам квартири, щоб ті допомогли знайти господарів.
Рятувальники звільнили кошеня, яке застрягло у бетонній пастці вентиляційної шахти. Власники квартири, де чули м'явкання, передали врятоване кошеня мешканцям, які допоможуть знайти його господарів. Пише УНН з посиланням на ДСНС України.
У Запоріжжі рятувальна служба врятувала кошеня, яке застрягло у вентиляційній шахті під бетоном.Мешканці першого поверху однієї з квартир почули м'явкання з-за стіни ванної кімнати.Рятувальники проробили отвір в стіні, через який кошеня вибралося на волю.
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