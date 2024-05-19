ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

Спасатели освободили котенка, который застрял в бетонной ловушке вентиляционной шахты. Владельцы квартиры, где слышали мяуканье, передали спасенного котенка жителям, которые помогут найти его хозяев. Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Запорожье спасательная служба спасла котенка, который застрял в вентиляционной шахте под бетоном.Жители первого этажа одной из квартир услышали мяуканье из-за стены ванной комнаты.Спасатели проделали отверстие в стене, через которое котенок выбрался на волю.

Пушистика передали владельцам квартиры, которые найдут его хозяев - пишет ГСЧС.

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