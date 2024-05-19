ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  129107 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  126403 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  153479 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  140730 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118099 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123816 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134738 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125385 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118666 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  248258 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

  •  1225 просмотра
Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ

Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ

  •  2593 просмотра
российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены

российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены

  •  3185 просмотра
В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено

В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено

  •  3901 просмотра
За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

  •  4875 просмотра
"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса

"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса

  •  4193 просмотра
За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

  •  5186 просмотра
Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

  •  5102 просмотра
Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

  •  6991 просмотра
Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

  •  7385 просмотра

Популярные

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

МВД рф объявило в розыск заместителя главы ОП Машовца

  •  30168 просмотра
Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

Суд рф арестовал более 700 млн евро активов трех западных банков

  •  22228 просмотра
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине

  •  68359 просмотра
российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

  •  35933 просмотра
В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

В краснодарском крае прогремели мощные взрывы на НПЗ

  •  52852 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  248258 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  237684 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  296452 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  315079 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  514584 просмотра

ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

В Запорожье спасатели вызволили котенка, который застрял в вентиляционной шахте под бетоном, и передали его владельцам квартиры, чтобы те помогли найти хозяев.

УНН Lite •   •  1225 просмотра
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ

Беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, повредив самолеты и заставив завод приостановить работу.

Война •   •  2593 просмотра
Дроны СБУ устроили фейерверк в рф в честь победы Усика: пылало на военном аэродроме "Кущевская" и Славянском НПЗ

российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены

По меньшей мере 5 человек погибли и еще 8 получили ранения в результате российского удара по общественному объекту в пригороде Харькова, где отдыхали местные жители.

Война •   •  3185 просмотра
российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены

В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено

На красноярской железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд, что повлекло временную приостановку движения поездов на этом участке.

Новости Мира •   •  3901 просмотра
В красноярском крае сошел с рельсов грузовой поезд: движение временно прекращено

За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник провел 96 боевых столкновений и совершил 3700 обстрелов в районах населенных пунктов Харьковской области, Краматорска, Покровска и Курахово, что на Хортице.

Война •   •  4875 просмотра
За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса

Украинский боксер Александр Усик, который победил британца Тайсона Фьюри и стал мировым чемпионом в супертяжелом весе, продемонстрировал свой новый чемпионский пояс.

спорт •   •  4193 просмотра
"Добро пожаловать в семью": Усик показал фото нового чемпионского пояса

За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

Российские войска продолжают атаковать Херсон и окрестные села, в результате обстрелов и ударов беспилотников ранения получили 4 гражданских лица, в том числе 75-летний мужчина в Херсоне и семья из 3 человек в Бериславе.

Война •   •  5186 просмотра
За утро россияне на Херсонщине ранили четырех гражданских - ОВА

Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Украина покрывает свои потребности в электроэнергии за счет внутренней генерации, импорта и экстренной помощи из Румынии, Словакии и Польши, а также оказывает экстренную помощь Польше, несмотря на повреждения инфраструктуры в результате обстрелов, призывая к осторожному и ответственному потреблению энергии для обеспечения стабильности в энергосистеме.

Экономика •   •  5102 просмотра
Минэнерго: сегодня утром Украина снова получала аварийные поставки электроэнергии из других стран

Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Российские оккупационные войска обстреляли Харьковскую область 19 мая, в результате чего ранения получили восемь человек, среди которых фельдшер, водитель скорой помощи, а также поврежден автомобиль скорой помощи.

Война •   •  6991 просмотра
Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр

российские войска продолжают атаковать Часов Яр с целью захвата стратегических высот для артиллерийского обстрела соседних городов, но украинские защитники успешно отбивают атаки.

Война •   •  7385 просмотра
Волошин: враг не оставляет попыток штурмовать Часов Яр