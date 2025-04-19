На Київщині врятували лелеку, що заплуталась у мотузці на висоті
Київ • УНН
Рятувальники у селі Бирюки на Київщині зняли з дерева лелеку, що заплуталась у мотузці на висоті. Птаха за допомогою автодрабини дістали та передали місцевим жителям для догляду.
На Київщині рятувальники допомогли лелеці, що заплуталась у мотузці, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Сьогодні у селі Бирюки, Білоцерківського району, рятувальники знімали з дерева лелеку, яка заплуталась у мотузці на висоті.
За допомогою автодрабини птаха вдалося дістати та передати небайдужим місцевим мешканцям для догляду.
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