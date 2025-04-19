В Киевской области спасли аиста, запутавшегося в веревке на высоте

На Киевщине спасатели помогли аисту, который запутался в веревке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня в селе Бирюки, Белоцерковского района, спасатели снимали с дерева аиста, который запутался в веревке на высоте.

С помощью автолестницы птицу удалось достать и передать неравнодушным местным жителям для ухода.

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